Il live podcast di Will Media a Cuneo con il progetto “Insieme per un’idea”

Il progetto “Insieme per un’idea” porta a Cuneo uno dei podcast più ascoltati e innovativi nel panorama italiano.

Venerdì 25 luglio, alle ore 19, nell’affascinante ed evocativa cornice del NUoVO Cuneo, va in scena la registrazione dal vivo di “Città”, il popolare podcast di Will Media che racconta come cambiano i luoghi in cui viviamo e le sfide che li attraversano. L’evento sarà l’occasione per restituire pubblicamente il percorso svolto da “Insieme per un’idea”. Lo farà all’interno di una cornice innovativa e stimolante, capace di accendere il confronto e aprire nuove prospettive. Il titolo della puntata, “Nuove generazioni di imprenditori: come può una città coltivare la cultura dell’imprenditorialità?”, pone il focus su un tema oggi più che mai centrale per le comunità che vogliono guardare al futuro, valorizzando i propri talenti emergenti.

Cuneo si erge, così, a esempio virtuoso di attivazione delle energie locali. A condurre la serata sarà Stefano Daelli, co-host del podcast “Città” e co-founder di FROM. Sul palco si alterneranno ospiti di rilievo. Tra gli altri, Cristina Clerico e Andrea Girard, rispettivamente assessori alle politiche giovanili e all’innovazione del Comune di Cuneo, Elisabetta Giacosa, segretaria generale della Fondazione WellFare, e Luigi Giordano, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza e, in particolare, a coloro che desiderano scoprire come la propria città possa diventare uno spazio fertile per far crescere idee, progetti e imprese.

“Insieme per un’idea” non è soltanto un ciclo di incontri, ma un percorso pensato per alimentare la cultura dell’imprenditorialità tra i giovani, aiutarli a immaginare il proprio ruolo nella società e trasformare capacità e talento in azione concreta. Il progetto è promosso dal Comune di Cuneo insieme a Fondazione WellFare Impact - ETS, Unione Montana Valle Stura, Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fondazione CRC e PLIN impresa sociale. È sostenuto da Anci con il finanziamento del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio civile universale.

L’obiettivo è partire dai luoghi della formazione e dell’aggregazione per costruire nuove traiettorie di futuro. Aspettando il 25 luglio “dentro l’azienda” In avvicinamento alla serata del 25 luglio, il programma di “Insieme per un’idea” prevede un altro appuntamento di particolare interesse: mercoledì 23 luglio, infatti, si svolgerà una giornata dedicata alla scoperta di alcune realtà imprenditoriali significative del territorio. Un’occasione concreta per i giovani partecipanti al percorso di capacitazione per conoscere da vicino il funzionamento delle imprese e le storie di chi ogni giorno lavora per farle crescere. La giornata inizierà alle ore 8.30 con la partenza dal Rondò dei Talenti di Cuneo. Il programma prevede, successivamente, la visita a “Ke-Rafting” a Roccasparvera, all’azienda Caramello srl a Demonte, per poi spostarsi a Vinadio per un light lunch presso il Revelin.

Il pomeriggio proseguirà a Sambuco con le visite all’Apicoltura Fossati e all’azienda agricola Bars Chabrier, per concludersi presso l’azienda La Fame, di nuovo a Roccasparvera. Gli spostamenti avverranno tramite navetta. Gli appuntamenti rappresentano un tassello importante di un percorso che vuole offrire ai giovani, nell’azione quotidiana, strumenti, visioni e connessioni per diventare protagonisti del cambiamento.

Per maggiori informazioni e per prenotare la giornata di visita nelle aziende è possibile scrivere a info@insiemeperunidea.it , chiamare il numero 0171 168 0375 o seguire il progetto sulla pagina Instagram “Insieme per un’idea”.