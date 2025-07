Trinità piange la scomparsa di Gabriella Tedesco, madre del sindaco gemellato Piero Polito

Trinità oggi in lutto per la scomparsa all’età di 73 anni di Gabriella Tedesco, mamma del sindaco Piero Polito, del Comune siciliano di Petralia Sottana, città con la quale il Comune del Fossanese è gemellata dal 2015.

Il nesso che lega le due realtà è lo spirito di sacrificio del partigiano di Petralia, Calogero Bracco, morto per salvare la patria dai nazi-fascisti proprio a Trinità il 9 aprile 1945.

La sindaca di Trinità, Ernesta Zucco, che è anche acquerellista e ha già illustrato svariate pubblicazioni, che riportano Trinità con i segni dell’incendio, strage dell’epoca (la cosiddetta Brusatà, per cui si sarebbe dovuto celebrare la classica ricorrenza i prossimi 23 e 26 luglio).

“Gabriella Tedesco era un’insegnante e una donna molto attiva. Si occupava del sociale, era molto disponibile e espansiva e molto stimata a Petralia. Mamma e nonna affettuosissima si occupava di tutti. Era il pilastro fondante della famiglia. Non era anziana, ma un male incurabile l’ha portata via in due mesi. Trinità, gli amministratori ed il sindaco sono vicini a Piero, a suo padre ed a tutta la famiglia”: il commento di conforto della sindaca Zucco.