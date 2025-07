Successo per lo spettacolo “ESODIES” al Santuario di Monserrato: risate, emozioni e solidarietà

Giovedì 17 luglio, il sagrato del suggestivo Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo – uno dei punti panoramici più affascinanti del Cuneese – si è trasformato in un vero e proprio teatro sotto le stelle, ospitando lo spettacolo “ESODIES”.

L’evento, organizzato per celebrare i 10 anni di attività dell’associazione Eso Es odv, è stato un concentrato di energia, comicità e poesia. Tantissime famiglie, con tanti bambini, hanno assistito a gag esilaranti e momenti toccanti che hanno saputo coinvolgere il pubblico di tutte le età, regalando sorrisi e spensieratezza.

La serata è stata promossa dall’Associazione Santuario di Monserrato odv e da Eso Es, con la collaborazione dell’AIB di Borgo San Dalmazzo, della Croce Rossa e con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Un appuntamento speciale non solo per festeggiare un decennio di impegno artistico e sociale, ma anche per presentare i progetti che Eso Es porta avanti in Guatemala, a sostegno dei bambini e delle comunità locali.

“È stato un piacere accogliere i ragazzi di Eso Es – raccontano i volontari di Monserrato – ma soprattutto dare loro la possibilità di condividere il loro percorso e l’esperienza vissuta recentemente in Guatemala. Un’esperienza che si traduce in aiuti concreti e in un futuro migliore per tanti bambini”.

Con lo spettacolo di giovedì si è concluso il ciclo di eventi “Estate con noi a Monserrato”, iniziato domenica 6 luglio con un concerto di musica classica, proseguito giovedì 10 con il Cinema in anfiteatro, e culminato proprio con la performance di Eso Es.

Una rassegna che ha saputo attirare un pubblico numeroso, offrendo momenti di cultura, intrattenimento e partecipazione.

Ora i volontari dell’Associazione Monserrato si stanno concentrando nell’organizzazione della festa patronale del Santuario che inizierà il 5 settembre con Goodbye Summer per poi proseguire con altri eventi. La festa terminerà lunedì 15 settembre.