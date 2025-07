I Tiromancino accendono Cuneo, Mirabilia invade Alba e Cervere ospita Anima Festival: weekend intenso in Granda

Il penultimo week end di luglio è senz’altro il fine settimana dei concerti all’aperto, con personaggi come Masini, Cristicchi, Tiromancino, Gabbani e altri che si esibiscono in Granda.

Tutte le località montane della provincia di Cuneo offrono un week end ricco di eventi, fra passeggiate, sagre, balli occitani e tantissime le proposte di eventi outdoor, con escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi di montagna, collina e pianura, tutti da scoprire.

Con i festeggiamenti di Sant’Anna, San Giacomo e San Luigi proseguono le feste patronali. Numerose le fiere, i festeggiamenti patronali e non mancano, fra le proposte, mostre d’arte e fotografiche, raduni di auto storiche, mercatini e rassegne culturali che completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

CUNEO CHE SPETTACOLO

Sabato 19 luglio alle ore 18, con ritrovo in via Pascal 7, tour per scoprire la città “Cuneo che spettacolo”, attraverso i suoi cinema, teatri, e le personalità che hanno solcato i palchi e il Jet Set cuneese. Aperitivo finale. Info: www.cuneoalps.it

CUNEO

TIROMANCINO

Sabato 19 luglio i Tiromancino si esibiranno in concerto in piazza Galimberti a Cuneo. L'evento, organizzato dal Comune di Cuneo, porta sul palco la band in una tappa della sua nuova tournée live, che festeggia il 25° anniversario dell’uscita dell'album "La descrizione di un attimo". Info: 0171/444285 manifestazioni@comune.cuneo.it

CUNEO

RADICAMENTO

Nel week end, dalle 15.30 alle 18.30, sarà visitabile in Fondazione Peano, corso Francia 47, la mostra "Radicamento", una duplice esposizione che vede nella sala ipogea una personale di Elena Monaco e, nella saletta al primo piano, una collettiva con opere di Filippo, Sandro, Emilio e Marco Vacchetti. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.fondazionepeano.it/

CUNEO

CONCERTO OCCITANO SALENTINO

Domenica 20 luglio, la città di Cuneo ospiterà il concerto degli Ariacorte , uno dei gruppi tradizionali salentini più apprezzati, che suoneranno con il frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo, insieme ad alcuni musicisti della Grande orchestra Occitana. Info: 0171/444285.

***

ALBA

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO 2025

Domenica 20 luglio, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe concerto “Classico e contemporaneo” con Giuseppe Nova - Felicitas Stephan - Patrick Dehur. Info: https://www.albamusicfestival.com

ALBA

MIRABILIA ON THE ROAD

Sabato 19 e domenica 20 luglio negli spazi del cortile della Maddalena dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20 vari spettacoli e laboratori per il festival “Mirabilia on the road”. Info: www.festivalmirabilia.it/

ALBA

ERA GALLIZIO

Sabato 19 e domenica 20 luglio, presso il Museo Civico “Federico Eusebio”, visitabile il progetto espositivo "Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria: reperti, opere, collezionismo". Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info: www.comune.alba.cn.it

***

BAGNASCO

BAGNASCO A COLORI

Sabato 19 luglio, a partire dalle 19.30 percorso gastronomico, artisti di strada, pittori, bancarelle, musica dal vivo. Lungo via Basteris spettacolo dei Discoinferno e a seguire DJ set in piazza Santa Margherita. Domenica 20 luglio, dalle ore 14, lungo via Basteris, artisti di strada, pittori, laboratori per bambini e alle 18 esibizione Bal du Sabre. In serata Polenta bianca in piazza Santa Margherita e concerto dei Tre Lulu. Info: https://www.facebook.com/prolocobagnasco

***

BENE VAGIENNA

FORME IN DIALOGO

Aperta nel week end presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale di Bene Vagienna, la mostra “Forme in dialogo: geometrie, astrazione e figurazione”, di Emanuele Chianesi, Davide Pesce, Alberto Ribè, Marco Da Rold della CSA Farm Gallery Torino. Ingresso libero. Orario: 10 - 12 e 15- 18.

BENE VAGIENNA

TRE ARTISTI A PALAZZO

Nel week end, presso Palazzo Lucerna di Rorà, aperta la mostra “Tre Artisti a palazzo”. Il sogno parigino: fotografie di Aldo Galliano. Atmosfere: acquerelli di Teresita Terreno. Espressioni dell’anima: sculture di Sergio Unia. Ingresso libero. Orario: 10-12 e 15-18. Info: https://www.amicidibene.it/

***

BERGOLO

ATTRAVERSO FESTIVAL

Domenica 20 luglio dalle ore 18 al Teatro della Pietra, spettacolo di Franco Arminio, “Cedi la strada agli alberi”. Info: https://attraversofestival.it/

***

BOSSOLASCO

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO 2025

Domenica 20 luglio, alle ore 18.30, sul sagrato Chiesa di San Giovanni Battista, concerto “Melting Pot” con Gli Archimedi e Alberto Parone. Info: https://www.albamusicfestival.com

***

BOVES - FONTANELLE

FESTA DELLA REGINA DELLA PACE

Sabato 19 luglio cominciano i festeggiamenti della Regina della Pace, con processione e concerto gospel del Castagnole Community Choir alle ore 21.30 nel parco adiacente al santuario.

***

BRA

UN GELATO PER LA PACE

Sabato 19 luglio, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Un gelato per la pace”, la Gelateria IGP, Via Principi di Piemonte, 63, propone una granita all’anguria, il cui ricavato sarà interamente devoluto a “Medici Senza Frontiere”, per sostenere la popolazione civile colpita dalla guerra nella striscia di Gaza.

BRA

A RILASCIO PROLUNGATO

Sabato 19 luglio, negli spazi de Il Fondaco, visitabile la mostra di Eugenio Pini "A rilascio prolungato". Ingresso libero. Info: 339 78 89 565.

***

BUSCA

CARTE DA DECIFRARE

Sabato 19 luglio a partire dalle ore 16.45, presso la galleria d'arte contemporanea Collezione La Gaia a Busca "La fila alle poste": reading musicale e visita guidata con la scrittrice Chiara Valerio e Camilla Battaglia voce ed elettronica. Info: https://fondazioneartea.org/

BUSCA

ATTRAVERSO FESTIVAL

Domenica 20 luglio, dalle ore 21, al Parco Museo dell’Ingenio, spettacolo di Stefano Rapone dal titolo “Comico dai ruoli mai principali”. Info: https://attraversofestival.it/

***

CARAGLIO

CICLOPASSEGGIATA

Sabato 19 luglio, con partenza alle ore 10 dal Filatoio, ciclopasseggiata facile di mezza giornata in Valle Grana, con degustazione di prodotti tipici. Info: 0171/618300.

***

CASTELDELFINO

FESTA SANTA MARGHERITA

Nel week end festa patronale di Santa Margherita con apericena, polentata, spettacolo di fontane danzanti e musica dei “Folk en Rouge”. Domenica 20 luglio processione con la banda musicale “Conte Corrado Falletti”.

***

CASTIGLIONE TINELLA

DUETTI IN CORNICE

Sabato 19 luglio, dalle ore 16, in Via Umberto I a Castiglione Tinella, tornano i "Duetti in cornice" dedicati ad associazioni e produttori del territorio. In questa calda estate l'aperitivo al Moscato d'Asti e Spritz. Info: info@laltrocanto.it

CASTIGLIONE TINELLA

LA COLLINA SALE SEMPRE

Domenica 20 luglio dalle ore 17.30, gran finale del festival “La collina sale sempre” tra le colline di lavanda di Ansèm, con un evento tra arte e natura. Le mostre e le installazioni saranno visitabili con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Info: 338 53 53 065 - www.comunecastiglionetinella.it

***

CENTALLO

TORNEO DEI CANTONI

Sabato 19 e domenica 20 luglio si disputeranno le prove del torneo dei Cantoni, in cui otto squadre si contenderanno la vittoria finale sfidandosi in sette discipline diverse, con staffettone finale.

***

CERVASCA

CARMINELA

Sabato 19 e domenica 20 luglio proseguono i festeggiamenti della Madonna del Carmine con serate gastronomiche, carne alla brace e pesce, musica e animazioni per i più piccoli.

***

CERVERE

ANIMA FESTIVAL

Sabato 19 luglio, alle ore 21 presso l'Anfiteatro dell’Anima, concerto di Marco Masini. L’autore toscano ripercorrerà i suoi 35 anni di carriera in un viaggio di canzoni, storie ed emozioni che hanno segnato la musica italiana. Domenica 20 luglio alle ore 21.30 Simone Cristicchi in concerto. Info: https://www.animafestival.it/

***

CHERASCO

ETERNE MEMORIE

Sabato 19 luglio, dalle 14 alle 19 e domenica 20 luglio dalle 11 alle 19, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile la mostra fotografica: “Eterne memorie” dedicata all’arte cimiteriale. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

CHERASCO

DAGLI APPENNINI ALLE LANGHE

Nel week end visitabile a palazzo Salmatoris la mostra "Dagli Appennini alle Langhe", di Tommaso Cascella. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/ITA/eventi-e-mostre

***

CHIUSA PESIO

MADONNA DEL CARMINE

Sabato 19 luglio alle 19.30 presso la Confraternita della SS. Annunziata si celebrerà la Madonna del Carmine con una processione per le vie del paese.

CHIUSA PESIO

UNO SGUARDO AL CIELO ESTIVO

Sabato 19 luglio, dalle ore 22.30, nel prato sul retro della Scuola Primaria di Chiusa di Pesio l'Associazione "Astrofili Bisalta" accompagnerà curiosi ed interessati in un viaggio alla scoperta del cielo estivo e dei suoi affascinanti oggetti. Ingresso gratuito. Info: info@astrofilibisalta.it

CHIUSA PESIO

CENA SOTTO LE STELLE

Domenica 20 luglio presso l'area esterna della sede del Parco Marguareis, il gruppo Neti 'd Sant'Anna organizza "Cena sotto le stelle a Sant'Anna". Info: 338 12 66 492 - 348 79 37 843.

***

CRISSOLO

BIRRA GIRO

Sabato 19 luglio dalle ore 17 4a Birra-Giro festa della birra itinerante a quattro tappe con birra e stuzzichini. Info: 393 33 59 136.

***

DEMONTE

CENTO PALLONI PER LA SPERANZA

Domenica 20 luglio, alle ore 17.30, presso il campo sportivo in località "Paschero" a Demonte, in occasione della rassegna "Un Sipario tra cielo e terra in Valle Stura", spettacolo "Cento palloni per la speranza". Info: https://www.ondateatro.it/

***

FOSSANO

LA BOHEME

Sabato 19 e domenica 20 luglio, alle ore 21, presso l'Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, via Garibaldi 5, la Fondazione Fossano Musica presenta "La Bohème" di Giacomo Puccini, una delle opere più amate, presentata questa volta in un linguaggio accessibile e coinvolgente per il pubblico contemporaneo. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it

FOSSANO

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 20 luglio, per tutta la giornata in via Roma, appuntamento con il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo. Info: https://www.visitfossano.it/

***

FRABOSA SOTTANA

GROTTA DEL CAUDANO

Sabato 19 e domenica 20 luglio, alle ore 14.30, visite guidate alla Grotta del Caudano. Info: 331 87 57 807.

FRABOSA SOTTANA

SAGRA DELL’ACCIUGA

Sabato 19 e domenica 20 luglio nella suggestiva cornice del Borgo Stalle Lunghe, “Sagra dell’acciuga”, protagonista l’acciuga pescata direttamente dai nostri marinai nel Mar Ligure. Durante le giornate sono presenti dj set e live music. Info: https://pratonevoso.com/

FRABOSA SOTTANA

SALONE DEL LIBRO DI MONTAGNA

Sabato 19 e domenica 20 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune, undicesima edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana. Molti gli eventi in programma, tutti ad ingresso libero. Info: https://salonelibromontagna.blogspot.com/

***

FRABOSA SOPRANA

BENESSERE IN NATURA

Domenica 20 luglio, appuntamento con le escursioni gratuite e guidate delle Vie della Pietra a Frabosa Soprana: un'occasione per conoscere e utilizzare le erbe selvatiche e vivere in maggiore armonia con la natura. Info: 349 66 27 180 (Alessandro Barabino). Info: 349 66 27 180.

***

GRINZANE CAVOUR

BURATTINARTE

Sabato 19 luglio, alle ore 21.30, nei giardini del castello di Grinzane Cavour, spettacolo della compagnia Barbariccia “Storie di Arlecchino”. Info: https://burattinarte.it/

***

GUARENE

MOSTRE

Sabato 19 e domenica 20 luglio, ultimo week end per le mostre a palazzo Rebaudengo, “M.U.E. Anime Sradicate”, Andrea Di Lorenzo e Byron Gago, “Hai mai visto due animali che si scontrano?”, Valentina Furian e “Deltitnu”, Montecristo Project. Info: https://fsrr.org/

***

LA MORRA

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO 2025

Sabato 19 luglio, alle ore 21 in Piazza Castello concerto “I like to be in America!” con Alma Saxophone Quartet nell’ambito di Alba Music&Festival. Musiche di Bernstein, Gershwin, Copland, Corea, Zappa. Info: https://www.albamusicfestival.com

***

LIMONE PIEMONTE

FESTA TRANSFRONTALIERA

Sabato 19 luglio, dalle ore 9.45 al Colle di Tenda, le Aree Protette Alpi Marittime e Parc national du Mercantour danno appuntamento per un evento transfrontaliero orientato verso la tutela della biodiversità. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/

***

MARGARITA

TRACTOR PULLING

Sabato 19 luglio si terrà la 6a tappa del campionato Italiano di Tractor Pulling, nella nuova pulling arena di Margarita (Vicino al Palacoj). Apertura cancelli ore 15, inizio gara ore 17 circa. Dalle 18 street food e a seguire premiazione. Dalle ore 23.30 dj set. Info: 392 28 35 789 (Marco Rossi).

***

MONDOVÌ

ROSE VILLAIN

Sabato 19 luglio “Rose Villain live”, nella "Wake Up Arena" in piazza D'Armi, tappa del "Radio Vega Tour", dal suo ultimo album. Info: https://wakeupfestival.it/

MONDOVÌ

SAGRA CARASSONESE

Sabato 19 luglio, dalle ore 19.30, “Cena in amicizia” nel rione Carassone. Info: 331 57 83 449 - 320 445 49 89.

MONDOVÌ

VECCHIE SIGNORE

Sabato 19 e domenica 20 luglio fra Mondovì Breo e Piazza, kermesse “Vecchie Signore”, con esposizione di oltre 30 vetture ante 1940 e 76 camion provenienti da tutta Europa. Info. 342 83 4 6 210 - 0174/330358

MONDOVÌ

CERAMICHE ESTONI

Nel week end visitabile presso il Museo della Ceramica di Mondovì la mostra “La Ceramica contemporanea dell'Accademia estone delle Arti”. Ingresso libero. Info: 0174/330358.

***

MONFORTE D’ALBA

MONFORTINJAZZ

Domenica 20 luglio, alle ore 19, nell’ambito di MonfortInJazz, concerto dei The Original Blues Brothers Band. Info: www.monfortinjazz.it

***

MOMBASIGLIO

PASSAGGI NAPOLEONICI

Sabato 19 luglio alle ore 15.30 il professor Pierangelo Gentile proporrà un incontro dal titolo "Passaggi napoleonici: per una storia visuale della prima campagna d'Italia". Ingresso libero. Info: 0174/780268.

***

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Sabato 19 e domenica 20 luglio sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele. Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

***

MONTANERA

FESTA DEL GRANO E DI SAN MAGNO

Nel week end si svolgerà la festa del Grano in concomitanza con la patronale di San Magno. Visite guidate alla parrocchiale e alla Madonna Assunta (info 338 79 42 764), e domenica 20 luglio benedizione di mezzi agricoli, auto, moto e raviolata dalle ore 19.30. Info: 339 30 29 232.

***

MONTEU ROERO

ONDE DI TERRA

Domenica 20 luglio, alle ore 21, in piazza Roma, sarà proiettato, il film “Onde di Terra”, di Andrea Icardi, che ha ottenuto e sta ottenendo uno straordinario successo di pubblico e di critica. Info: www.belmonteu.it

***

NEIVE

SAN GERVASIO

Sabato 19 luglio continuano i festeggiamenti in onore di San Gervasio, con la Grigliata alle ore 20 e musica con Alex Cabrio alle 21.30. Domenica 20 luglio alle ore 10 SS. Messa e a seguire aperitivo offerto dal Gruppo Alpini e borghigiani. Alle ore 20 distribuzione di Friciule e musica con 14100 Cover Band. Info: 0172/1730590.

***

NIELLA TANARO

SIXTIES GRAFFITI

Sabato 19 luglio, alle ore 21, al parco del castello, concerto de I Sixties Graffiti con raccolta fondi per il restauro conservativo della Confraternita di Sant’Antonio. Info: info@comune.niellatanaro.cn.it

***

NOVELLO

CONCERTO PER MEDICI SENZA FRONTIERE

Sabato 19 e domenica 20 luglio, in piazza Monviso, menu vegano solidale e musica dal vivo con parte del ricavato da destinare a Medici senza Frontiere. Info: 347 92 82 394.

***

ORMEA

Sabato 19 luglio, partenza alle ore 9 per la passeggiata naturalistica musicale lungo la Balconata di Ormea alla scoperta del percorso degli ABOI. Info: https://www.ulmeta.it/

***

PEVERAGNO

BALLI OCCITANI

Domenica 20 luglio, a Pradeboni, dalle ore 15.30, balli occitani con i Lou Serpent.

***

PIETRAPORZIO

FREMAS

Nel week end visitabile all'Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo, “Fremas”, progetto fotografico realizzato da Luca Giacosa. Protagoniste delle immagini, le donne, spesso assenti dalle narrazioni storiche e museali della montagna. Info: www.ecomuseopastorizia.it

***

POCAPAGLIA

SAN GIACOMO IN FESTA

Sabato 19 luglio presso l’area verde adiacente la chiesetta di san Giacomo dalle ore 20 “Cena dell’amicizia” con costinata e birra. Il ricavato servirà per il mantenimento della chiesetta della borgata. Info: 338 93 67 908.

***

RACCONIGI

FACCIATE DIPINTE A RACCONIGI

Domenica 20 luglio, alle ore 15, nei pressi del Palazzo Comunale in Piazza Carlo Alberto I, speciale visita guidata di Racconigi. Si porrà particolare attenzione ai palazzi del centro storico e alle loro facciate, testimoni dell'antico splendore della cittadina. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

RIFREDDO

FESTA DI SAN LUIGI

Sabato 19 e domenica 20 luglio, festa patronale di San Luigi Gonzaga, con tantissimi appuntamenti enogastronomici, musicali, teatrali e luna park. Info: 0175/260022

***

ROBURENT

RADUNO TRATTORI

Domenica 20 luglio, dalle ore 9.30, presso il campo sportivo di Roburent avrà luogo il "4° raduno dei trattori e mezzi agricoli forestali". Info: 346 36 11 066 - 339 86 86 859.

***

ROCCA CIGLIÈ

CENA IN PIAZZA

Sabato 19 luglio alle ore 19.30 “Cena in piazza” e a seguire spettacolo “Resti fra di noi” di Filippo Bessone. Info: 331 90 14 731.

***

RODDINO

MATARIA ‘D LANGA

Sabato 19 e domenica 20 luglio torna a Roddino “Mataria ’d Langa”, la rassegna che intreccia musica dal vivo, street food, incontri culturali e riflessione sociale. Giornate di festa sulle colline delle Langhe all’insegna della condivisione e della libertà di espressione. Trasporto condiviso dai paesi limitrofi. Info: https://www.matariadlanga.it/ https://app.contrasporto.it/event/roddino

***

SAN DAMIANO MACRA

FOLK UP

Nel week end, l'Associazione Escarton organizza "Folk up", tre giorni di musica e balli tradizionali con vari stage di danza e concerti. Info: https://www.escarton.it/associazione/

***

SALUZZO

100 MIGLIA DEL MONVISO

Sabato 19 e domenica 20 luglio si svolgerà la 5a edizione dell’Ultra Trail del Monviso con molti eventi collaterali. Info: www.100migliamonviso.eu

***

SAMPEYRE

CONCERTO ORCHESTRA BRUNI

Sabato 19 luglio, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale S.S. Pietro e Paolo, si esibirà l'Orchestra "Bartolomeo Bruni" con la partecipazione straordinaria del Maestro Ezio Ghibaudo alla fisarmonica. Verrà presentato un programma interamente novecentesco con musiche di A. Piazzolla, H. Mancini e B. Britten. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.orchestrabruni.it/

SAMPEYRE

FRANCESCO GABBANI

Domenica 20 luglio, alle ore 13, nell’ambito di Suoni dal Monviso 2025, presso lo scenario naturale del Vallone Sant'Anna a Sampeyre, Francesco Gabbani in concerto. Info: www.suonidalmonviso.it/

***

STROPPO

ASSAGGI DI FORGIATURA

Sabato 19 luglio, dalle 10, tra borgata Arneodi e San Martino, il ritmo del maglio torna in valle Maira con il maestro Luca Bonanni di Pisa. Info: www.facebook.com/search/top?q=prometheu

***

VALCASOTTO

CAMMINATA STORICO-GASTRONOMICA

Domenica 20 luglio l'associazione Amici di Valcasotto organizza una "Camminata storico-gastronomica lungo i sentieri di Valcasotto" alla riscoperta della valle. La camminata è di 7km su strada e sentieri sterrati ed ha una difficoltà di livello E (escursionistico). Info: 389 18 49 060.

***

VALDIERI

SCIENZA A PICCOLI PASSI

Sabato 19 luglio, a partire dalle ore 18, presso il Parco Archeologico di Valdieri, pomeriggio di giochi ed attività a tema matematico e scientifico. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.montagnedelmare.it/

VALDIERI

ULA AL FURN

Sabato 19 luglio, alle ore 20, presso la Tettoia dell'Ecomuseo della Segale di Sant'Anna di Valdieri, ritorna la "Sagra dell'Ula al Furn". A seguire musica con Dj. Info: 347 00 08 837.

***

VERDUNO

L’ANELLO FORTE

Domenica 20 luglio, alle ore 15.30 presso l'Albergo Real Castello di Verduno Piazza Canonico Borgna Don Pietro, 9 conferenza: "Insieme con Nuto - Voci di donne, L'Anello forte di Nuto Revelli”, a 40 anni dalla sua pubblicazione. Per l'occasione sarà visitabile un'esposizione di ritratti di testimoni femminili de L'anello forte del fotografo Bruno Murialdo.

***

VERNANTE

MOSTRA: IL LUPO E NOI

Nel week end il nuovo Centro di visita propone una mostra fotografica dei fotografi André Roveyaz e Francesco Guffanti. Ingresso libero negli orari di apertura dell'ufficio turistico.

VERNANTE

VERNANT QUE MANGIA

Sabato 20 luglio, camminata enogastronomica a Vernante, con percorso di 4 km e 7 tappe tra piatti tipici e vini locali. Attività adatta a tutti. Partenze a gruppi dalle ore 11.30. Prenotazione obbligatoria. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-ufficio-turistico/-/d/ufficio-turistico-di-vernante

***

VILLAFALLETTO

INCANTI SCONOSCIUTI

Domenica 20 luglio, alle ore 20.45 presso il Teatro "Pier Giorgio Frassati" di Villafalletto, si esibirà il quintetto d'archi dell'Orchestra "Bartolomeo Bruni" con la presenza straordinaria del Maestro Ezio Ghibaudo alla fisarmonica. Verrà presentato un adattamento cameristico di celebri brani di Piazzolla, Mancini e Britten. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: https://www.orchestrabruni.it/

***

VINADIO

LE CHIAVI DELLO SPIRITO