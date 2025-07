Auto ribaltata in località Pianche nel comune di Vinadio: la persona alla guida è vigile ma impossibilitata a uscire in autonomia

Incidente poco prima delle 14 di oggi, lunedì 21 luglio, in località Pianche nel comune di Vinadio.



Auto ribaltata su un fianco, a bordo solamente la persona alla guida, che dalle prime informazioni non risulterebbe ferita gravemente.



Sul posto gli operatori sanitari del 118 con la Croce Rossa di Demonte, la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo e i carabinieri per i rilievi del caso oltre alla gestione della viabilità.



L'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio per Bagni di Vinadio.



La persona alla guida è una signora di 84 anni, lucida e vigile, ma impossibilitata a uscire autonomamente dal veicolo capottato per via delle portiere bloccate. E' stata liberata dai vigili del fuoco ed affidata ai controlli sanitari.



A prestarle le prime forme di soccorso alcuni residenti, che l'hanno assistita fino all'arrivo dell'ambulanza.



La donna vive ad Argentera e stava rientrando a casa dove ad aspettarla avrebbe avuto solo il suo cane, a cui ha rivolto la sua prima preoccupazione non potendosene occupare per il resto della giornata.



Non è ancora chiara la dinamica di come abbia perso il controllo dell'auto finendo a sbattare contro un muretto per poi ribaltarsi sul fianco.

Concluse le manovre per estrarla dall'auto è stata accompagnata in ospedale a Cuneo per accertamenti, seguita anche dall'onorevole Monica Ciaburro che era di passaggio e si è fermata a collaborare provvedendo anche ad informare il fratello della signora residente in Campania.