“Doni di speranza”: fino a ottobre a Fossano la mostra negli spazi MAB

La mostra “Doni di Speranza. Diversi carismi, un solo spirito, una sola chiesa” che ha inaugurato nelle scorse settimane, mette a fuoco il tema del dono come elemento fondante dell’esperienza cristiana e comunitaria. Attraverso un percorso espositivo articolato, si esplorano molteplici declinazioni del concetto: dal dono dei magi alla figura del Piccolo Gesù, dal sacrificio supremo di Cristo per l’umanità al dono del servizio al prossimo. Il percorso valorizza l’azione concreta delle confraternite, dei benefattori tramite lasciti testamentari e dei soldati al fronte che incarnano un’offerta vissuta e condivisa.

Il progetto fa parte delle iniziative culturali dell’anno giubilare, divenendo importante tassello delle proposte a tema che fino alla fine dell'anno andranno a coinvolgere oltre 70 realtà. Il MAB diocesano di Cuneo-Fossano accoglie questa iniziativa come occasione per presentare in forma unitaria un territorio quanto mai ricco e complesso.

Le opere esposte nella cappella rimandano a committenze significative, ad ex voto, alla cura del prossimo, alla devozione e sono il filo conduttore di una narrazione da leggere in chiave privata e pubblica, con ripercussioni sulla vita comunitaria e la scena politica. Gli spazi della sala MAB sono invece destinati a evidenziare le attività e gli interventi sostenuti dai contributi 8xmille negli ultimi decenni, con particolare riferimento ai restauri, alla valorizzazione, ai volontari, alla cura del patrimonio e alle molteplici attività degli istituti culturali: musei, archivi, biblioteche.

La mostra, sita negli Spazi MAB di via Vescovado 8 a Fossano è visitabile tutti i sabati e l'ultima domenica del mese fino al 26 ottobre 2025 con orario 15.00-18.00. Nel caso di gruppi specifici è possibile richiedere l’apertura in altri giorni e orari contattando il museo.