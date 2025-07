Grande accoglienza anche per la replica del 20 luglio a Fossano: La Bohème conquista ancora il pubblico con il progetto Norma Fantini Opera Contest

Dopo il successo della prima, anche la replica de La Bohème andata in scena domenica 20 luglio presso l’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano ha registrato un secondo sold out, confermando l’entusiasmo che il progetto Norma Fantini Opera Contest ha saputo generare intorno alla grande lirica.

Il pubblico ha risposto con calore ed emozione a questo secondo appuntamento, che ha portato nuovamente in scena il capolavoro di Giacomo Puccini, in un allestimento originale e appassionato capace di coniugare tradizione e contemporaneità.

Realizzato da Associazione Culturale Territori, in collaborazione con More News e Fondazione Fossano Musica, il progetto nasce con l’obiettivo di rendere l’opera lirica accessibile, viva e coinvolgente per il pubblico di oggi, senza perdere la sua forza espressiva e musicale.

Il Norma Fantini Opera Contest ha coinvolto giovani artisti provenienti da tutto il mondo in un percorso di alta formazione, con masterclass tenute nei mesi precedenti dal famoso soprano Norma Fantini, dal regista Alessio Pizzech e dal direttore d’orchestra Aldo Salvagno.

Proprio il regista Pizzech ha scelto di ambientare La Bohème alla fine degli anni ’60, in un’epoca di fermento e trasformazione, offrendo al pubblico una lettura nuova, visivamente coinvolgente e profondamente attuale.

CAST ARTISTICO, selezionato dal Norma Fantini Opera Contest:

Mimì – Jing Wang

– Jing Wang Rodolfo – Yu Ding

– Yu Ding Musetta – Martina Malavolti

– Martina Malavolti Marcello – Kevin Paoltroni

– Kevin Paoltroni Schaunard – Shang Ju

– Shang Ju Colline – Diego Maffezzoni

– Diego Maffezzoni Benoît / Alcindoro – Luca Romano

ENSEMBLE E PRODUZIONE

Direttore d’orchestra – M° Aldo Salvagno

– M° Aldo Salvagno Maestro del coro – M° Mauro Trombetta

– M° Mauro Trombetta Regia – Alessio Pizzech

– Alessio Pizzech Aiuto Regia – Aglaia Mudrea

– Aglaia Mudrea Direttore di palco – Matilde Vannozzi

– Matilde Vannozzi Scene e costumi – Susanna Fabbrini

– Susanna Fabbrini Light designer – Marzio Del Sole (Associazione Guido Levi)

– Marzio Del Sole (Associazione Guido Levi) Sound designer – Francesco Martinat

Con:

Orchestra della Fondazione Fossano Musica

Coro San Gregorio Magno di Trecate

Coro di voci bianche della Fondazione Fossano Musica , diretto da Erika Santoru e Paolo Tarolli

, diretto da Erika Santoru e Paolo Tarolli Truccatori e parrucchieri – CNOS Fap di Fossano

– CNOS Fap di Fossano Progetto grafico – Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno sostenuto il progetto e contribuito a rendere possibile anche questa serata: Paneco Ambiente, Libellula Software e Inalpi S.p.A.

Il successo della replica conferma la forza di un modello che unisce formazione, creatività e coinvolgimento del territorio, e ribadisce quanto la lirica possa ancora emozionare, parlare al presente e raggiungere nuovi pubblici.