Cuneo, venerdì l’inaugurazione del nuovo parco giochi in corso Dante

Riapre il parco giochi in corso Dante nell’area tra corso IV Novembre e via Meucci. Nelle settimane scorse sono infatti terminati i lavori di riqualificazione che hanno permesso di sostituire interamente le vecchie attrazioni con delle nuove più sicure, funzionali e divertenti: ora un grande castello con scivoli, ponti e scale è pronto ad accogliere i piccoli frequentatori. Rifatta anche la pavimentazione antitrauma in gomma, così come la recinzione rossa in metallo. Rimangono, all’esterno, i portabici e le panchine.

La rinnovata area verrà inaugurata dall’Amministrazione comunale, insieme al Comitato di Quartiere e alle scuole della zona, venerdì 25 luglio alle ore 16.30 : la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’intervento si inserisce nel progetto di rinnovamento dei parchi giochi cittadini avviato nei mesi scorsi: sono stati infatti riqualificati anche quelli di via Pavese, via Caraglio, via Auriate e corso Galileo Ferraris. Al Paperino Club, sul viale Angeli, è stata installata una doppia altalena. Partirà invece il 4 agosto la riqualificazione del “parchetto” di San Pietro del Gallo. Contestualmente, è costante la manutenzione degli altri spazi, mentre per via Rostagni e parco Parri si è dovuto agire con interventi straordinari a seguito di atti vandalici.

Così l’Assessore al Verde Pubblico Gianfranco Demichelis: “Insieme all’abbellimento di numerosi parchi verdi, con nuovo arredo urbano e illuminazione, restituiamo ai nostri bambini spazi gioco più sicuri e divertenti. Quello di corso Dante riveste un’importanza particolare in quanto si inserisce in un più ampio contesto di rivalorizzazione del quartiere, a beneficio della vivibilità e della socialità”.