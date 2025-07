Domenica 20 luglio, grande festa di inaugurazione dei nuovi locali del Circolo ACLI di Santa Cristina di Tarantasca, presieduto da Daniele Ellena. L’evento ha visto la partecipazione del presidente provinciale delle ACLI cuneesi Elio Lingua; della consigliera delle ACLI nazionali e presidente del circolo “La Leja” di Castelletto di Busca, Antonella Simondi; del parroco, don Ezio Marsengo, del sindaco di Tarantasca, Giancarlo Armando e della banda musicale di Villafalletto.

Il Circolo ha una lunga storia di affiliazione, in quanto nacque nel 1984 e operò fino al 2010 come “Circolo Acli Tarantasca – Frazione Santa Cristina”; poi chiuse l’attività e riaprì nel 2022 come “Circolo Acli Santa Cristina” principalmente per organizzare la festa patronale. Ora ha ripreso anche la mescita, come punto di riferimento e di incontro per la popolazione locale.

Durante la cerimonia, il sindaco e il parroco hanno ringraziato i volontari, la popolazione e le ACLI di Cuneo, evidenziando lo spirito di comunità e aggregazione che contraddistingue questa attività.

Il presidente Daniele Ellena, dal canto suo, ha ringraziato il Comune e tutta l’amministrazione comunale per la grande collaborazione e contemporaneamente, la parrocchia e la Curia per la concessione in uso gratuito dell’immobile dell’ex-asilo.

Elio Lingua, a nome delle ACLI cuneesi, ha aggiunto i suoi ringraziamenti: “I circoli e le ACLI sono impegnati a diffondere una cultura di incontro, accoglienza, solidarietà e socialità, nel valorizzare sempre più i momenti di incontro, amicizia e di fraternità. I circoli tengono in vita il paese generando momenti di aggregazione importanti. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per la collaborazione e, naturalmente, la parrocchia e la Curia per la gentile concessione dei locali”.

La festa è proseguita con momenti musicali, torneo di giochi popolari, gara alle bocce “7° Memorial Aldo Taricco” e con il pranzo conviviale.