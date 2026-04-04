martedì 07 aprile
Immagine archivio
Alpinista ferito sul Monviso, soccorso con l’elisoccorso a Pontechianale
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 04 aprile 2026, 14:50

Escursionisti bloccati sul ghiaccio in alta Valle Maira: soccorsi in corso alle Cascate di Stroppia

Intervento del Soccorso Alpino 118 e dei Vigili del Fuoco sopra Chiappera. Le due persone coinvolte sarebbero in buone condizioni di salute

Escursionisti bloccati sul ghiaccio in alta Valle Maira: soccorsi in corso alle Cascate di Stroppia

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, in alta Valle Maira, dove due escursionisti sono rimasti bloccati su un lastrone di ghiaccio in alta quota sopra Chiappera, nei pressi delle Cascate di Stroppia, nel comune di Acceglio. 

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.20, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, mentre l’elicottero Drago 150 dei Vigili del Fuoco, decollato da Varese, è stato successivamente fatto rientrare poiché le operazioni stanno proseguendo con il mezzo del servizio sanitario. 

Presente anche una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Cuneo, impegnata nel supporto alle operazioni in un’area particolarmente impervia e resa ancora più insidiosa dalla presenza di ghiaccio. 

L’intervento è tuttora in corso. Secondo le prime informazioni, le due persone coinvolte sarebbero in buone condizioni di salute, ma impossibilitate a proseguire autonomamente a causa delle difficoltà del terreno. I soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza gli escursionisti e procedere al recupero.

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium