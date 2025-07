Il Consiglio comunale di Bra si riunisce il 29 luglio per discutere temi urbanistici e finanziari

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato per le 15.30 di martedì 29 luglio 2025 nella sala Achille Carando del Palazzo municipale. La riunione prevede un ampio ordine del giorno, che comprende diverse interrogazioni e tre proposte di mozione.

Tra le principali tematiche in discussione figurano le questioni urbanistiche, con particolare attenzione al Regolamento comunale per la disciplina del contributo di costruzione, delle opere di urbanizzazione, dello scomputo degli oneri e della monetizzazione degli standards urbanistici. Sul fronte finanziario, il Consiglio sarà chiamato a deliberare sull’adeguamento del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, sulla salvaguardia degli Equilibri di bilancio per l’anno 2025 e sull’Assestamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027.