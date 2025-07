I consigli dell’ASL CN2 per proteggersi dalle zanzare

Con la stagione estiva e l’aumento delle temperature si ripresenta il rischio della proliferazione delle zanzare. Sebbene questo insetto abbia un ruolo importante negli ecosistemi come fonte di cibo per altri animali (tra cui pesci, uccelli e altri insetti) e come impollinatore di piante acquatiche, alcune zanzare sono potenzialmente vettori di malattie gravi come Malaria, Dengue, Chikungunya, Zika e febbre da West Nile Virus.

In questo momento nel territorio dell’ASL CN2 non si registra alcun caso di malattia veicolata da zanzare. È opportuno, tuttavia, non abbassare la guardia, anche alla luce dei recenti casi di contagio avvenuti in altre aree d’Italia, e mantenere attivi comportamenti utili a proteggerci dalle punture di questi insetti.

A fianco delle attività messe in atto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 e dalle amministrazioni comunali per contenere la diffusione di zanzare, è importante che ogni cittadino dia il proprio contributo attraverso i seguenti semplici comportamenti:

- usare abbigliamento protettivo e repellenti anti-zanzara;

- montare zanzariere o sistemi ambientali di controllo;

- eliminare possibili focolai larvali, attraverso lo svuotamento di contenitori d’acqua, ciotole per animali, sottovasi, ristagni e fontane non trattate, oltre alla pulizia delle grondaie;

- promuovere la presenza di “predatori naturali”, pesci e insetti che si nutrono di larve di zanzara.

L’Azienda Sanitaria, nel quadro del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta sulle Arbovirosi 2020-2025, prosegue il costante monitoraggio del territorio per individuare tempestivamente eventuali segnali di circolazione del virus, con attenzione non solo alla diffusione verso gli umani ma anche alla presenza del virus in animali vettori, attuare interventi mirati e informare la cittadinanza sull’adozione di comportamenti adeguati di prevenzione.

Il Ministero della Salute è operativo e in continuo raccordo con le Regioni, gli Enti e le Istituzioni per assicurare un presidio costante e puntuale, soprattutto sulla diffusione del virus West Nile, unica malattia veicolata da zanzare ad aver ad oggi provocato alcuni contagi in altre regioni d’Italia. Per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili sulla prevenzione e sulla diffusione del virus West Nile, il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica attività 1500.