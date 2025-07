Traffico intenso sulle strade del Cuneese, ma per ora rientro dal weekend senza disagi gravi

Con l’avvicinarsi della fine del weekend, si sta intensificando il traffico sulle principali arterie stradali della provincia, ma al momento non si registrano disagi particolarmente critici.

Qualche rallentamento si segnala lungo la valle francese della Roya, in direzione del tunnel di Tenda, in particolare nel tratto tra Fontan-Saorge e Tenda lungo la RD 6204 e nei pressi di Vievola. Qui la circolazione è regolata da semafori temporanei per lavori, con tempi di attesa ridotti, ma l’elevato numero di veicoli sta causando qualche coda più lunga del previsto.

In territorio italiano, rallentamenti al traffico sulla SS20 tra Limone e Vernante.

Situazione decisamente più complessa, invece, per chi rientra dal mare: sulla A10 Genova–Ventimiglia, in direzione Genova, si registrano lunghe code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e l’innesto con l’A6 Torino–Savona. I tempi di percorrenza, in alcuni momenti, risultano anche molto elevati.

Resta per ora scorrevole la SS28 del Col di Nava, una delle principali direttrici di rientro per i vacanzieri diretti verso il Piemonte.