“C’era una volta al Castello”: il 31 agosto Serralunga d’Alba si trasforma in un libro di avventure

Nelle colline delle Langhe, c’è un pomeriggio che profuma di storie antiche e risate di bambini. Domenica 31 agosto 2025, il Castello di Serralunga d’Alba diventa teatro di un viaggio nel tempo con “C’era una volta al Castello”, un evento pensato per trasformare le famiglie in esploratori del passato, tra passaggi segreti, racconti leggendari e incontri inaspettati.

Alle ore 16.00, le antiche mura trecentesche della fortezza si animeranno grazie a un ospite speciale: un archeologo un po’ stravagante, ma pieno di entusiasmo e conoscenza, che guiderà i giovani partecipanti in un viaggio giocoso tra storia e fantasia. I piccoli esploratori (dai 6 ai 12 anni) verranno condotti tra sale, torri e camini, alla scoperta di episodi curiosi e personaggi leggendari: come la conchiglia finita nel camino o il racconto del soldato distratto, che ancora oggi fa sorridere le pietre.

L’attività durerà 45 minuti e potrà accogliere al massimo 25 partecipanti, per garantire un’esperienza interattiva, divertente e ben ritmata. Il costo per famiglia (massimo 2 adulti e 3 bambini) è di 15 euro, con tariffa ridotta a 10 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei. Le prenotazioni sono fortemente consigliate, scrivendo a info@castellodiserralunga.it o chiamando lo 0173/613358.

Il Castello di Serralunga d’Alba è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.