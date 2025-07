App IREN Ambiente e tabUi: servizi ambientali e scoperta del territorio in un’esperienza digitale condivisa

È stata avviata nel territorio del Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) la prima fase operativa della collaborazione tra Iren Ambiente, società del Gruppo Iren attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e tabUi APP, piattaforma digitale per il turismo e la sostenibilità.

Il progetto coinvolge un’ampia area della provincia di Cuneo che comprende 57 Comuni, inclusa la città capoluogo, dove Iren Ambiente, attraverso la controllata San Germano, gestisce i servizi ambientali.

Grazie a questa partnership, i cittadini e i visitatori dei Comuni coinvolti possono oggi usufruire di funzionalità legate ai servizi ambientali tramite la app tabUi: consultare i calendari della raccolta differenziata, attivare notifiche puntuali per il servizio porta a porta, segnalare rifiuti abbandonati o la richiesta di ritiro di rifiuti ingombranti.

La piattaforma digitale di tabUi invita a scaricare l’app ufficiale di IREN Ambiente per accedere in modo completo a tutti i servizi ambientali locali. Viceversa, l’app di IREN propone una call to action per scoprire tabUi, permettendo anche l’accesso a contenuti culturali, eventi e punti di interesse nel territorio.

La collaborazione punta a offrire un’esperienza digitale integrata non solo per i residenti, ma anche per chi visita temporaneamente il territorio: turisti, escursionisti, studenti e lavoratori in transito. Per tutti, sapere come smaltire correttamente i rifiuti, ricevere notifiche puntuali o segnalare un abbandono è un’esigenza concreta e, allo stesso, allo stesso modo, conoscere cosa vedere nei dintorni, quali eventi seguire e quali luoghi esplorare, è un valore accessibile con pochi clic.

La partnership rappresenta un modello virtuoso, replicabile in altri territori, in cui innovazione e attenzione all’ambiente possono incontrarsi per rispondere ai bisogni delle comunità.