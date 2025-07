Presto a Lequio Berria un dispensario farmaceutico

A Lequio Berria (CN), un Comune di circa 500 abitanti della Comunità Montana Alta Langa di Bossolasco, sarà presto istituito un dispensario farmaceutico al fine di assicurare una migliore assistenza farmaceutica alla popolazione residente, come stabilito dalla determinazione regionale dello scorso 22 luglio. “L’Azienda Sanitaria Locale CN 2, territorialmente competente e la Giunta comunale - dice Luigi Genesio Icardi, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale piemontese - hanno saputo prontamente comunicare alla Regione, il fabbisogno sanitario e farmaceutico della cittadinanza per garantire l’accesso alle cure attraverso il potenziamento della rete dei presidi e dei servizi sanitari e sociosanitari. Proprio come recitano gli obiettivi di assistenza sanitaria e sociale della “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte”, è indispensabile dotare le comunità locali montane dei servizi sanitari e sociali, per consentire ai loro abitanti di affrontare con maggiori risorse le condizioni di cronicità e fragilità, nel pieno rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni e dell’equità distributiva. La sanità e il welfare possono fare la differenza nel migliorare le condizioni di vita delle persone che risiedono nei paesi più distanti dalle valli, consentendo ai loro abitanti di scegliere serenamente di vivere nei territori a cui appartengono. Sono convinto che le politiche sanitarie regionali possono davvero rendere ancora di più la montagna il luogo dell’abitare, garantendo le condizioni per migliorare la vivibilità e la residenzialità della sua gente e di chi fruisce della montagna per ragioni di sport o di turismo”.