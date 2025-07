Iniziati i lavori a Dronero lungo la strada Vecchia dei Tetti - località Olivengo

Sono iniziati da circa una settimana a Dronero i lavori di messa in sicurezza lunga la strada comunale Vecchia dei Tetti in località Olivengo.



Un progetto da 145 mila euro, finanziato completamente dalla Regione Piemonte nella “Direzione regionale delle Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Infrastrutture e Pronto Intervento”, quale contributo a seguito di calamità naturali.



Un progetto di messa in sicurezza.

Nella primavera del 2024 si era infatti verificata una frana, che aveva compromesso la strada e la sua percorrenza. Con questo progetto si prevede di ripristinare la viabilità attraverso opere di sistemazione della frana e di consolidamento della strada.



Nello specifico verrà realizzata una soletta in cemento armato della larghezza pari a 3,80 metri e spessore 0,40 metri,stabilizzata da una doppia fila di micropali da posizionarsi sulla carreggiata stradale per una lunghezza di 20 metri. Sulla scarpata, infine, si prevede la posa di una rete a maglie romboidali ancorata al terreno.



La ditta appaltatrice a cui sono stati affidati i lavori Tecnopal e, in base alle tempistiche progettuali, il termine dei lavori è previsto per l’autunno.