Frabosa Soprana, un pannello tattile per raccontare marmi e coltelli a tutti

Sarà installato nel prossimo autunno, nella piazzetta antistante il laboratorio dei Frabousan ki Taiou a Frabosa Soprana, un pannello tattile multimediale pensato per rendere accessibili a tutti le eccellenze artigianali locali, in particolare i celebri marmi e i coltelli storici del territorio.

L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è promossa dall’Associazione Progetto in Vista Aps in collaborazione con il Comune e con Chicco e Dodo dell’associazione Frabousan ki Taiou Aps. Il manufatto sarà completamente inclusivo e progettato per essere fruibile sia da persone con disabilità sia da normodotati, grazie a quattro livelli di accessibilità che rispettano gli standard del modello Selene, già diffuso in Piemonte.

Il pannello offrirà testi ingranditi e ad alto contrasto per ipovedenti, contenuti in Braille per non vedenti, riproduzioni in rilievo di alcuni coltelli storici frabosani e un’audioguida attivabile tramite QR code tattile. Un primo assaggio dei contenuti è già disponibile gratuitamente online attraverso una video-audioguida.

“Siamo molto contenti di questa fruttuosa collaborazione – dichiara Marco Bongi, presidente dell’Associazione Progetto in Vista Aps –. È fondamentale promuovere la cultura dell’inclusione a tutto tondo, anche nei comuni montani. Ringrazio i Frabousan ki Taiou per la loro disponibilità e sensibilità”. Bongi sottolinea inoltre l’adesione del Comune di Frabosa al progetto Bando 8 della Regione Piemonte.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. “Il nostro Comune sta lavorando per sviluppare la cultura dell’accessibilità turistica per tutti – afferma il sindaco Jole Caramello –. Questo pannello rappresenta un primo passo concreto in questa direzione, con l’auspicio di poter proseguire in futuro con nuove installazioni”.