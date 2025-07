Camera di Commercio: eletti i 7 componenti della Giunta che affiancherà Luca Crosetto

Il Consiglio della Camera di Commercio di Cuneo, a distanza di 15 giorni dall’elezione del presidente, oggi ha eletto a scrutinio segreto la Giunta che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni.

Questa la squadra del presidente Luca Crosetto: Danilo Rinaudo (settore Commercio); Egle Sebaste (Industria); Enrico Nada (Agricoltura); Francesca Nota (Artigianato); Mariano Costamagna (servizi alle imprese); Valter Lanutti (trasporti); Liliana Allena (Turismo).

“Con l’elezione della nuova Giunta si inaugura un cammino che vogliamo compiere insieme, con una squadra che non è solo altamente qualificata, ma profondamente legata al tessuto vivo delle imprese del nostro territorio. È il frutto di una condivisione autentica con le associazioni di categoria, che ringrazio per il dialogo aperto e costruttivo – sottolinea il Presidente Luca Crosetto – Il nostro impegno sarà quotidiano, concreto e in simbiosi con tutte le istituzioni, per dare seguito al programma illustrato il 15 luglio.

Non perderemo tempo: l’8 agosto la Giunta si riunirà per iniziare a scrivere, insieme, questo nuovo capitolo. La volontà condivisa è di intervenire dove la competitività del sistema produttivo incontra le maggiori sfide. L'elezione di una Giunta con ampia partecipazione del genere femminile, per la prima volta sono tre le donne che siedono nell’organo esecutivo della nostra Camera, a fronte di un Consiglio che su 25 componenti conta 9 donne, sottolinea un cambiamento culturale che ci auguriamo possa essere strutturale.

La sinergia tra Giunta e Consiglio sarà fondamentale per affrontare non solo i temi economici, ma anche quelli sociali. In questo senso, la presenza in Consiglio di un rappresentante della cooperazione garantirà un approccio condiviso, inclusivo e orientato al bene comune.

A partire da settembre - segnala ancora il presidente Luca Crosetto - tutti i consiglieri saranno coinvolti in un percorso di formazione qualificata sull’etica, il valore pubblico e le funzioni assegnate dal legislatore, oltre che sulle risorse disponibili. Un passaggio decisivo per rendere ciascuno protagonista nella definizione del programma quinquennale, che ci guiderà fino al 2030.”