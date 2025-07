A Farigliano tornano “I racconti della quercia”: storie, musica e danza per la ricerca

“I racconti della quercia “ è arrivato alla quinta edizione e quest’anno avrà il titolo “Storie a colori tra vita e sogno ”. Lo spettacolo come sempre sarà a Farigliano in località Sarmenga sabato 2 agosto alle ore 21,15 ( in caso di pioggia sarà sabato 9 agosto alla stessa ora) con ingresso libero ed eventuali offerte saranno devolute alla ricerca del Centro IRCCS di Candiolo.

Gli organizzatori sono molto orgogliosi di aver contribuito alla ricerca dell’istituto di Candiolo negli ultimi anni con vari spettacoli, cosa che li sprona a continuare su questa strada.

La magia dello spettacolo, ai piedi di un meraviglioso albero secolare, viene suggerita dalla narrazione di Ilva Fontana e Patrizio Gerbino accompagnati dalla danza aerea della “ Pole Dance Virtude Alba “e “Danzandeor ASD e dalla raffinata musica del gruppo D’Accordeon Quartet con Catherine Keating alla voce.

Artisti di tutta la provincia a sostegno della ricerca per fare sì che il cancro venga combattuto con sempre nuove e affilatissime armi.

Un ringraziamento particolare al Comune di Farigliano per il sostegno anche logistico, ai “Nonni Viglile”e a tutti quelli che hanno aiutato e sosterranno gli organizzatori con la loro presenza.