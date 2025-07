Bossolasco, continuano le passeggiate guidate nel Parco delle Rose

Continuano le passeggiate guidate nel Parco delle Rose di Bossolasco, visite gratuite condotte dal giardiniere Giorgio Cortese, profondo conoscitore del luogo e delle sue varietà botaniche.

Situato nel cuore del centro storico, il Parco delle Rose si estende per circa 300 metri, ed è impreziosito da alberi di Roverelle e da oltre 200 varietà di rose multicolori, piantate nel corso degli anni. Questo percorso fiorito, accessibile a tutti grazie all’assenza di barriere architettoniche, rappresenta oggi uno dei simboli più amati del paese, noto in tutta la regione come il borgo delle rose.

Ma il Parco è anche un luogo carico di storia: fondato nel 1926 come Parco della Rimembranza, fu dedicato ai giovani caduti in guerra, con la piantumazione di 24 ippocastani e il coinvolgimento sentito dei cittadini, che donarono ben 255 lire per la sua realizzazione. Oggi, le antiche targhe commemorative non sono più visibili, ma resta viva la memoria e il valore simbolico di questo spazio.

La vocazione floreale di Bossolasco risale agli anni ’60, quando un lungimirante segretario comunale ebbe l’idea di adornare vie e piazze con piante di rosa, valorizzando così l’identità del borgo. Un’eredità che si affianca a quella della lavanda, coltura un tempo diffusa nei dintorni del paese, celebrata fino ad alcuni decenni fa con una festa della lavanda in agosto, oggi non più in vigore.

Le passeggiate si terranno alle ore 16:30 e si ripeteranno durante l’estate fino a fine settembre, offrendo a visitatori e turisti l’occasione di esplorare il parco guidati da un esperto che ne racconterà curiosità, caratteristiche botaniche e segreti di coltivazione.

CALENDARIO DELLE PASSEGGIATE:

AGOSTO

• Venerdì 1° agosto - ore 16:30

• Sabato 9 agosto - ore 16:30

• Sabato 23 agosto - ore 16:30

• Sabato 30 agosto - ore 16:30

SETTEMBRE

• Venerdì 5 settembre - ore 16:30

• Sabato 13 settembre - ore 16:30

• Sabato 20 settembre - ore 16:30

• Domenica 28 settembre - ore 16:30

La partecipazione è gratuita, ma si consiglia la prenotazione anticipata per garantire la migliore esperienza di visita. Le passeggiate partono con un minimo di 5 e un massimo di 25 persone per ciascun turno.