Due giorni di Festa a Priola: tutti al Parco Manifestazioni per un weekend con tradizioni e tante novità

Due giornate all’insegna del divertimento, del buon cibo e della condivisione vi aspettano a Priola domenica 3 e lunedì 4 agosto 2025, nella cornice del Parco Manifestazioni. Un evento pensato per coinvolgere tutta la comunità, dai bambini agli anziani, con tante attività da non perdere.

Domenica 3 agosto: tra motori, sapori e pedalate inclusive

Il cuore della festa batterà forte fin dalla mattina di domenica, con un programma ricco e variegato che promette emozioni per tutti i gusti. Gli appassionati di motori potranno ammirare veri gioielli d’altri tempi al V Raduno di auto e moto d’epoca, mentre il mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali offrirà un viaggio tra sapori e creatività del territorio.

Per i più piccoli (e non solo), il divertimento sarà garantito con i laboratori di giocoleria proposti da Cascina dell’Inverso e le caricature dal vivo, realizzate da Giovanni Botta, un artista pronto a catturare ogni sorriso con un tocco d’ironia.

Un appuntamento da segnalare è senza dubbio il Family Tour in bicicletta, organizzato da ASD Mondolè Bike: una giornata di sport e inclusione, pensata per coinvolgere anche persone con disabilità grazie alle Special Bike, biciclette speciali con carrozzina frontale. La mattinata sarà animata da percorsi ludici e gimkane, mentre nel pomeriggio ci si potrà godere un tour guidato lungo il Tanaro, in compagnia di accompagnatori certificati. Un’occasione preziosa per vivere la natura in sicurezza e in compagnia (con la propria bici o con quelle disponibili per il noleggio)

E la sera... si mangia e si balla!

Dalle ore 19, spazio ai sapori con pan fritto, salumi, formaggi, salsiccia o porchetta con patate. Alle 21, la pista si scalderà con la musica dell’orchestra spettacolo Le Bolle Blu, per ballare liscio sotto le stelle.

Lunedì 4 agosto: magia e polenta per tutta la famiglia

La seconda giornata sarà dedicata soprattutto alle famiglie e ai bambini, ma saprà sorprendere anche gli adulti. Dalle ore 15, i più piccoli potranno divertirsi tra gonfiabili, truccabimbi, giochi e spettacoli di magia con il Mago Fortuno, mentre i più curiosi resteranno affascinati dalla dimostrazione dei falconieri La Torre.

La serata si chiuderà nel segno della tradizione gastronomica con l’irrinunciabile Polenta saracena, servita con sugo di porri, a seguire salsiccia o scaloppine al pepe verde e dolci. Infine ancora musica: si balla con la band Slot Machine per concludere in bellezza questo week-end di festa.

Non mancate! Priola vi aspetta a braccia aperte per due giorni di allegria, natura, musica e condivisione.

Per info e prenotazioni: 320 721 8859 • Email: prolocopriola@gmail.com