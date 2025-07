Ormea accende la torcia delle Mini Olimpiadi: ospite Marta Bassino all’apertura

Sarà Marta Bassino, campionessa cuneese dello sci alpino, la grande ospite della cerimonia di apertura della quarta edizione delle Mini Olimpiadi di Ormea, in programma domani, venerdì 1 agosto, e sabato 2. L’evento, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, nasce per avvicinare i più piccoli al mondo dell’atletica leggera, trasmettendo i valori positivi dello sport, del confronto e dell’aggregazione.

L’appuntamento è per venerdì pomeriggio, alle ore 16:00, in piazzetta Teco, da dove partirà la sfilata lungo via Roma fino all’area sportiva. Qui i partecipanti prenderanno parte alla Mini Maratona, a cui seguiranno le prime premiazioni. A rendere ancora più speciale il momento, la presenza di Marta Bassino, che porterà il suo saluto e il suo incoraggiamento ai giovani atleti.

Le gare vere e proprie si svolgeranno invece sabato 2 agosto, a partire dalle ore 14:00, presso l’Area Sportiva di Borganza. Al termine, la cerimonia conclusiva con le premiazioni, a cura dei volontari del centro Gli Aquiloni ODV.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi contattando il numero 389 2559948 (Giorgia). Un’occasione unica per vivere due giorni di sport, gioco e divertimento all’aria aperta, in un contesto sano e coinvolgente, dove ogni bambino sarà protagonista.