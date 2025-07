Mensa scolastica di Bra, la maggioranza replica: “Commissione richiesta dalla minoranza è pretestuosa”

Dai gruppi consiliari di maggioranza di Bra riceviamo e pubblichiamo:

La richiesta avanzata dalla minoranza in merito a una commissione di controllo e approfondimento mensa scolastica appare più come un pretesto strumentale che come una reale esigenza di verifica. Il sistema della mensa scolastica del nostro comune rappresenta un’eccellenza riconosciuta, frutto di un’attenta collaborazione tra l’amministrazione e l’ASL, volta a garantire standard elevati di qualità, sicurezza alimentare e educazione alimentare.

È importante ricordare che questa realtà è fondamentale per i nostri bambini, per alcuni dei quali rappresenta l’unico pasto completo della giornata. Pertanto, il nostro impegno deve concentrare le energie nel mantenere e migliorare questo servizio, evitando che polemiche di natura politica possano compromettere il benessere dei nostri giovani cittadini.

Nel programma elettorale era stata affermata la volontà di mantenere le tariffe invariate per l’anno scolastico 2024/2025, e così è stato, nonostante le difficoltà economiche attuali. È importante riconoscere che l’aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi delle utenze e del costo del personale, ha un impatto su molti settori e sulla gestione dei servizi pubblici, incluso quello scolastico.

Il Comune, come altre istituzioni, sta cercando di fare i conti con queste circostanze senza penalizzare le famiglie e garantendo comunque servizi di qualità. Gli aumenti si sono resi comunque necessari per l'anno successivo e sono stati effettuati con senso di responsabilità, mantenendo tutte le agevolazioni in essere calcolate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Grazie all'attento lavoro degli uffici comunali, sono state fornite spiegazioni dettagliate, dati chiari e documentati.

Questi materiali sono stati ampiamente illustrati alle commissioni comunali, nelle quali sono presenti rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza. Il sindaco inoltre ha affrontato spiegato la situazione in diversi incontri organizzati alla presenza dei dirigenti dei diversi istituti scolastici e dei rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori.

In queste sedi è stata chiara la comprensione da parte di tutti della necessità delle misure adottate. La gestione della morosità nei pagamenti della mensa scolastica viene condotta con rigorosità dagli uffici competenti, che hanno conseguito risultati significativi nel recupero delle somme dovute. È importante sottolineare come la percentuale di morosità a Bra sia inferiore rispetto a quella di comuni di analoga dimensione.

Pertanto, insistere in modo così deciso sull'approfondimento di questa tematica rischia di mettere in discussione la professionalità e l’impegno serio degli impiegati comunali, oltre a creare un clima di sospetto e di possibile delazione che non favorisce il dialogo costruttivo. E’ giusto procedere, con tutti gli strumenti amministrativi disponibili, per recuperare le somme dovute alle casse comunali, nel rispetto della privacy di ciascun cittadino.

Qualsiasi allusione o insinuazione a riguardo non è costruttiva né efficace. Le commissioni competenti esistono ed espletano con regolarità i loro compiti. Come ribadito nell’ultimo Consiglio comunale il Sindaco esprime la piena disponibilità a momenti di confronto su questa tematica.