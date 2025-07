Sacchetti codificati ad Alba: il 70% delle utenze ha già ritirato il kit: “Riduzione del 12% a giugno dei rifiuti indifferenziati”

Con l’estate 2025 è entrata a regime la nuova tariffa puntuale dei rifiuti ad Alba, basata sull’utilizzo di sacchetti codificati per l’indifferenziata. A pochi mesi dall’avvio, il tema è approdato in Consiglio comunale grazie a un’interrogazione del consigliere Ali Draichi, che ha chiesto conto dello stato della distribuzione dei kit.

A fornire i dati è stato l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, che ha riferito: “Le utenze che si sono recate a ritirare il kit sono 11.871, pari a circa il 70% del totale. Stimiamo che un ulteriore 20% disponga ancora dei sacchetti residui del precedente sistema”. Il restante 10% sarà contattato da STR, incaricata del servizio, per invitarlo a regolarizzare la posizione.

Il monitoraggio effettuato da Egea Ambiente ha rilevato circa 350 utenze non in regola, già oggetto di verifiche da parte degli uffici preposti. Per queste utenze, STR ha avviato controlli puntuali e, in caso di reiterata inadempienza, potranno essere applicate sanzioni secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulla raccolta differenziata, già oggetto di verifiche. Ma il dato più significativo è il calo dei rifiuti indifferenziati conferiti: “Nel mese di giugno si è registrata una riduzione del 12%, che sale a circa il 20% per il mese di luglio”, ha concluso Cavallo.

Una tendenza che l’Amministrazione definisce incoraggiante, in vista del pieno consolidamento del nuovo sistema.