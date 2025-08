La fossanese Tiziana Martino in tour: domani a Fontane di Frabosa Soprana per presentare il suo libro “De.Co, il racconto di un territorio”

Domani, sabato 2 agosto, dopo i molti consensi riscontrati con l’incontro pubblico con la cittadinanza nella sua “casa” Fossano, l’autrice del libro “De.Co.: il racconto di un Territorio. 5 itinerari insoliti tra le meraviglie della Provincia di Cuneo”, sarà protagonista di un pomeriggio speciale tra lingua, identità e sapori.

La scrittrice presenzierà infatti alle 17 nel suggestivo borgo montano di Fontane, frazione di Frabosa Soprana, per un evento organizzato al Circolo Acli, in collaborazione con il Comune di Frabosa Soprana, l’associazione culturale “E Kyé” e l’Hosteria Fontane, per valorizzare il legame profondo tra il patrimonio linguistico locale e le eccellenze agroalimentari del territorio.

[Fossano - Cartello di Frabosa Soprana dove presenzierà Tiziana Martino]

A Fontane si parla ancora il Kyé, un raro e prezioso dialetto occitano, in cui la parola “Kyé” significa “io”: una voce autentica che racconta l’anima della comunità.

Da questa identità forte e orgogliosa prende forma il racconto delle Denominazioni Comunali (De.Co.), custodi delle tradizioni, dei prodotti e dei saperi locali.

La presentazione sarà seguita da un assaggio gratuito di prodotti De.Co. e non solo, per condividere un momento di convivialità e gusto. L’ingresso è libero.

«Un ringraziamento speciale a tutte le realtà coinvolte per aver reso possibile questo incontro in un luogo dove ogni “kyé” è una voce che resiste e racconta»: il commento di Martino, alla vigilia di questo singolare appuntamento e a difesa delle profonde radici culturali di Fontane.