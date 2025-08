Marciapiedi invasi dalle erbacce in via Sebastiano Grandis a Cuneo: “Così non si cammina più”

A volte un’immagine vale più di mille parole. Basta guardare la foto per capire il disagio quotidiano: siamo a Cuneo, in via Sebastiano Grandis, proprio davanti all’asilo nido comunale, dove il marciapiede è praticamente scomparso sotto l’invasione di erbacce alte e incolte.

Da una parte le auto parcheggiate, dall’altra il muro dell’edificio, in mezzo un passaggio reso stretto, scomodo e poco sicuro per chiunque voglia camminare, a piedi o con un passeggino.

La segnalazione arriva da una residente della zona, che ci scrive: "L’amministrazione comunale mi pare fortemente carente nella cura dei marciapiedi cittadini". E la sua osservazione trova conferma nell’evidenza. Il tratto di marciapiede, come si vede chiaramente, è diventato impraticabile: le sterpaglie invadono la zona calpestabile, rendendo difficile il passaggio anche solo a due persone affiancate.

Una situazione che colpisce ancora di più per la sua collocazione: non una strada periferica, ma una via del centro, frequentata ogni giorno da famiglie, bambini e personale scolastico. Eppure, l’impressione è quella di una mancanza totale di manutenzione ordinaria, come se l’area fosse stata dimenticata.

Non si tratta di un caso isolato, purtroppo. Diverse sono le segnalazioni che, da mesi, arrivano da più zone della città, tutte accomunate da un filo conduttore: l’abbandono dei marciapiedi, dove la vegetazione prende il sopravvento e la sicurezza dei pedoni passa in secondo piano.

Questa segnalazione non è solo una protesta, ma un invito a ripensare le priorità dell’intervento urbano, a partire dalle piccole cose che fanno la qualità della vita di tutti i giorni. In questo caso, una pulizia tempestiva e regolare farebbe davvero la differenza.