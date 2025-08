Torna a Dronero il “Cinema Sotto le Stelle”

Anche per quest’estate 2025 il Comune di Dronero propone la rassegna “Cinema Sotto le Stelle”, bellissime serate ad ingresso gratuito che porteranno il fascino del cinema in diversi luoghi caratteristici della cittadina, incluse le frazioni di Pratavecchia, Tetti e Monastero



Appuntamento ogni mercoledì sera, per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre. Proiezioni tutte diverse e coinvolgenti, adatte a grandi piccini.



“Siamo davvero contenti di riuscire a proporre per il terzo anno consecutivo questa bellissima iniziativa che ravviva ancora di più la nostra estate - dice il vicesindaco Mauro Arnaudo - Il nostro obiettivo è quello di offrire momenti di intrattenimento e socialità aperti a tutti i cittadini e ai numerosi turisti, valorizzando nel contempo le frazioni e i luoghi simbolici del nostro territorio.”



La serata conclusiva, mercoledì 3 settembre, sarà particolarmente significativa: in collaborazione con la Sezione CAI di Dronero e la Fondazione MAMO, verrà infatti dedicata al ricordo di Bruno Rosano, profondo conoscitore e appassionato della Valle Maira, esempio di grande passione e tenacia, nonché figura di riferimento per il nostro territorio e per chi ama la montagna.



“Cinema Sotto le Stelle” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Dronero in collaborazione con NuoviMondi-Cinecamper, con il contributo della Fondazione CRC. Il calendario completo delle proiezioni e le location specifiche verranno comunicate tramite i canali ufficiali del Comune di Dronero.