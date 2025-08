Clavesana, nuovo sopralluogo dei carabinieri forestali in Municipio

Nella giornata di venerdì 1 agosto è stato eseguito un nuovo sopralluogo negli uffici del Municipio di Clavesana da parte dei carabinieri forestali.



Per consentire l'attività di indagine, iniziata lo scorso novembre e diretta dalla Procura di Cuneo (da cui non trapelano informazioni), i locali sono stati chiusi al pubblico per l'intera mattinata.



Ulteriore documentazione è stata, quindi, acquisita dagli inquirenti.



Il fascicolo era stato aperto l'autunno scorso quando, mercoledì 6 novembre, vi fu un primo intervento presso tutte le sedi e le aree dislocate dell'ente comunale.



Il sindaco Bruno Terreno, in carica dal giugno 2024, in quell'occasione aveva già precisato: "Si tratta di attività d'indagine riguardanti atti e fatti di anni fa. Le indagini sono condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Cuneo sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cuneo. Massima la collaborazione fornita dall'Amministrazione".