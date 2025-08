Cuneo, principio d’incendio in un’abitazione di via Grandis: nessun ferito

Attimi di paura nella serata di ieri sera, domenica 3 agosto, in via Sebastiano Grandis a Cuneo, dove intorno alle 20 si è sviluppato un principio d’incendio all’interno di un’abitazione. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, è stata la cucina dell’appartamento.

Le fiamme, secondo quanto riferito, si sono sprigionate nella zona della cappa aspirante e hanno interessato anche alcuni suppellettili vicini, senza però propagarsi al resto dell’abitazione. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, che ha domato l’incendio in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti, né intossicati. Nessun altro appartamento è stato coinvolto nel rogo, che è rimasto circoscritto alla sola cucina dell’abitazione. Restano da chiarire le cause esatte dell’accaduto, su cui sono in corso gli accertamenti di rito.

Solo tanto spavento per i residenti, ma la prontezza dell’intervento ha evitato il peggio.