Al Cinema Monviso un film ispirato da un romanzo di Ernest Hemingway

Richard Cantwell, colonnello americano segnato dalla guerra e dalla consapevolezza della morte imminente, arriva a Venezia per cercare silenzio e rifugio. Lo accompagna il sergente Jackson, discreto testimone della sua malinconia. Incontra Renata Contarini, giovane contessa, e tra i due nasce un’intesa fatta di sguardi, distanza e comprensione, più che di attrazione. La regista zaragozana Paula Ortiz ambienta il film “Di là dal fiume e tra gli alberi” in una laguna svuotata dal Covid, trasformando l’assenza in atmosfera. La città diventa specchio dell’anima, luogo sospeso dove il tempo sembra essersi fermato. Il film, in programmazione al Cinema Monviso da giovedì 7 a martedì 12 agosto, è ispirato all’omonimo romanzo di Ernest Hemingway, e ne conserva lo spirito rarefatto e malinconico.

Liev Schreiber interpreta Cantwell con una ruvidità che cela dolore e lucidità, mentre Matilda De Angelis dona a Renata freschezza e profondità. La regia evita il sentimentalismo e si affida alla teoria dell’iceberg: mostrare poco, suggerire molto. Intorno a loro, un’Italia ancora ferita dalla guerra, in bilico tra passato e futuro, tra compromessi e speranze. Il film è una meditazione sulla fine, ma anche sull’incontro tra due solitudini. Non cerca di spiegare, ma di evocare. E ci riesce, con misura, eleganza e una malinconia che non è mai disperazione.

