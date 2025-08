Al via l'Agosto Pagnese: un mese tra musica, buon cibo e divertimento per tutti

Nel pieno della stagione estiva, il Comune di Pagno si appresta a vivere un mese di agosto all’insegna delle tradizioni ma anche delle innovazioni, dello stare insieme e del sano divertimento.

Dopo l’anteprima di domenica scorsa, il calendario dell’Agosto Pagnese entra nel vivo con una serie di eventi pensati per tutte le fasce d’età.

Giovedì 7 agosto, il Bar da Milva sarà teatro di una sfida a Scala 40 con inizio alle ore 21.

Venerdì 8 agosto, appuntamento in piazza Mercato per l’ormai consueta costinata, per la quale è richiesta la prenotazione entro mercoledì 6 agosto. A seguire, spazio alla musica con la serata “Flashback to 2000”, animata dalla dj Giulia Frencia, per un tuffo nelle sonorità dei primi anni Duemila.

Sabato 9 agosto, sempre in piazza Mercato, si potrà gustare una cena a base di cosciotto e patate, curata dall’Azienda Agricola Giolitti, prenotabile entro giovedì 7 agosto.

La musica accompagnerà ancora una volta la serata, con i dj Gino e dj Klok, e l’ospite speciale Edmmaro che ha fatto ballare migliaia di persone nei migliori festival italiani: Nameless, Red Valley, Wake Up, Wonderlast, Snowland, Villa Summer Festival e Aperyshow.

A Milano Edmmaro è l’anima del party Nottelunga Rave, la notte più fuori di testa della city!

Domenica 10 agosto, il protagonista sarà il pasta party all you can eat, prenotabile entro venerdì 8 agosto. A seguire, verrà estratta la lotteria riservata ai cittadini e sostenitori pagnesi, per poi lasciare spazio al concerto dei Lou Pitakass, che darà ufficialmente il via alle danze.

Il programma proseguirà giovedì 28 agosto con un’altra gara a Scala 40 al Bar da Milva.

Sabato 30 agosto, il Polo Sociale “La Madonnina” accoglierà i bambini con giochi e una merenda gratuita.

Domenica 31 agosto, al Bar Trattoria Marmadia, si svolgerà una nuova gara a bocce riservata ai valbrondesi e agli amici del territorio. In serata, dalle 19.30, in piazza Mercato sarà servita la tradizionale merenda sinoira a base di polenta e salsiccia, seguita da una serata musicale con dj Tanzomaxt.

Il calendario degli eventi prosegue con la Festa di San Rocco che prenderà il via venerdì 22 agosto, alle 21, con il concerto del gruppo “Firme d’Autore”, omaggio ai grandi nomi della canzone d’autore italiana. Sarà possibile gustare hamburger, panini e patatine durante la serata.

Sabato 23 agosto, alle 11, sarà celebrata la messa alla Cappella di San Rocco, con la tradizionale distribuzione dei “fassot”. Nel pomeriggio, alle 15, si disputerà la gara di petanque a sorteggio – Memorial “Ezio Valla”. In serata, alle 19.30, è in programma la Cena dell’amicizia, su prenotazione, seguita dalla serata danzante con l’orchestra “Trio Capinera”

Domenica 24 agosto, alle 15, si svolgerà una seconda gara di petanque a sorteggio, seguita da giochi per bambini e una merenda collettiva alle 16. In serata, appuntamento con la Scala 40 alle 20,30, e a seguire, dalle 21,30, spazio alle corali e ai canti popolari.

Per ulteriori dettagli o per prenotare gli eventi, è possibile contattare: Francesco: 340-5171070, Michela: 348-4266900.

Preferibilmente via WhatsApp.

Il programma è organizzato dalla Proloco, dal Comune di Pagno con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio della Provincia di Cuneo, dell’Unpli.