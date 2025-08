Il cordoglio di Beppe Ghisolfi per Alessandra Balocco: “Non so perchè il destino si abbatta su questa famiglia” [VIDEO]

Fossano in lutto per la scomparsa dell'imprenditrice Alessandra Balocco, che dalla scomparsa tre anni fa del fratello Alberto aveva assunto le redini dell'azienda di famiglia oltre a mantenerne il ruolo di amministratore delegato.



Al cordoglio si unisce Beppe Ghisolfi, Consigliere WSBI-Istituto Mondiale delle Casse di risparmio, che sgomento non si spiega: “perchè il destino si abbatta su questa famiglia. Sicuramente è una gravissima perdita soprattutto per la famiglia, per l'azienda, per la città, ma anche per l'intera industria italiana. Ovviamente – ha concluso – mi unisco al dolore dei familiari”.



GUARDA QUI IL VIDEO: