Progetto "OIKOS. Città, casa comune", una serie di appuntamenti a Bra per creare legami e riflessioni condivise

Prosegue a Bra il calendario di incontri promosso nell’ambito del progetto “OIKOS. Città, casa comune”, un percorso partecipativo pensato per costruire legami e riflessioni condivise attorno ai temi dell’identità, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.

Giovedì 21 agosto alle ore 19.00, presso la sede della Cooperativa Sociale Lunetica Onlus (Vicolo Sant’Antonino 3 – Bra), si terrà l’incontro “Uncinetto & Identità: quando il fare diventa relazione”, un appuntamento che unisce arte, manualità e riflessione sul valore sociale del “fare insieme”.

A guidare il laboratorio sarà Anita Colombara, giovane artista braidese ed esperta di artigianato, che accompagnerà i partecipanti in un’esperienza concreta e simbolica: l’uncinetto come gesto creativo, ma anche come strumento per generare dialogo, ascolto e connessione tra persone di età, esperienze e culture diverse.

In un contesto intimo e informale, il lavoro manuale diventa un pretesto per rallentare, mettersi in relazione con l’altro, condividere storie, scambiarsi pensieri e costruire un senso di comunità attraverso piccoli gesti quotidiani. Non serve esperienza pregressa: solo curiosità, voglia di mettersi in gioco e di intrecciare fili… e relazioni.

L’evento è a ingresso libero (con prenotazione consigliata) e rientra nel più ampio programma di attività del progetto “OIKOS. Città, casa comune”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e realizzato in collaborazione con Associazione Quartiere Madonna dei Fiori, Salesiani Don Bosco Bra, Cooperativa Lunetica, IC Bra 2 e Città di Bra.

Il percorso, avviato nei mesi scorsi, prosegue il proprio impegno nel promuovere momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con l’intento di costruire relazioni significative e nuove forme di partecipazione attiva. I temi affrontati – identità, educazione, intercultura, inclusione, autonomia – si inseriscono in un quadro più ampio di azioni volte al contrasto della povertà educativa, attraverso attività che valorizzino il dialogo, la condivisione e la responsabilità collettiva.

Calendario incontri:

· 21 agosto – Colombara Anita

“Uncinetto & Identità: quando il fare diventa relazione”

· 28 agosto – Gregorio Matias

“L’autobiografia personale come mezzo di divulgazione intergenerazionale”

· 3 settembre – Gargano Paola e Muglioni Ingrid

“L’intercultura come risorsa di coesione sociale e partecipazione attiva: il modello ASAI”

· 15 settembre – Pellai Alberto

“Genitori e figli: quali nuove sfide educative”

· 2 ottobre – Mobiglia Cristina

“Soldi, scelte, futuro: l’educazione finanziaria come strumento di autonomia”

· 18 ottobre – Gilli Carlotta

“Oltre i limiti: può lo sport generare accessibilità ed inclusione?”

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, con prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: 366 2401353

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.