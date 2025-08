Delega fiscale, Bergesio (Lega): “Dal Governo attenzione alle difficoltà di imprese e famiglie”

"Soddisfatto per l'approvazione del provvedimento che proroga i termini della delega fiscale. Si tratta di un segnale importante e decisivo da parte del Parlamento, che dimostra la volontà di portare a termine una riforma che il Paese attende da anni, per un fisco più equo, semplice e al passo coi tempi”.

La voce del Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) si unisce al coro di soddisfazione per l'approvazione odierna da parte del Senato del disegno di legge che proroga la delega fiscale da 24 a 36 mesi (fino al 29 agosto 2026). Proroga che, afferma Bergesio: “è la prova che l'Esecutivo non vuole lasciare nulla al caso”.



Il Senatore della Lega sottolinea la rilevanza di vari aspetti del provvedimento: "È di fondamentale importanza aver esteso la disciplina per la dilazione dei debiti tributari anche ai debiti regionali. È una misura che dimostra la nostra attenzione alle difficoltà concrete che imprese e famiglie si trovano ad affrontare. Non si tratta di condonare, ma di dare una seconda possibilità, di accompagnare chi è in difficoltà verso la regolarizzazione, senza strozzare l'attività economica".



Il parlamentare, Vicepresidente Commissione attività produttive, non manca di menzionare anche il riordino del settore dei giochi pubblici: "Questa legge delega al Governo il compito di rivedere i limiti di giocata e vincita e, soprattutto, di rafforzare le sanzioni. L'obiettivo della Lega è chiaro: legalità, trasparenza e tutela dei soggetti più vulnerabili. Dobbiamo garantire che il settore dei giochi sia un ambiente sicuro e regolamentato, e non un terreno fertile per l'illegalità. Con le nuove norme, il Governo avrà finalmente gli strumenti per agire in modo efficace".



Conclude Bergesio: "L'approvazione di questo disegno di legge è un passo avanti decisivo. Un segnale di fiducia verso il lavoro che stiamo facendo e la dimostrazione che il nostro impegno per un'Italia più giusta, semplice e moderna sta dando i suoi frutti".