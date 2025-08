Roburent, incendio al ristorante Baita della Croce dei Cardini

Un incendio di è sviluppato questa mattina, mercoledì 6 agosto, nei locali del ristorante Baita Della Croce ai Cardini, nel Comune di Roburent.

Sul post è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti per i permanenti di Mondovì e i volontari del distaccamento di Ceva.

Da verificare le cause che hanno causato l'innesco dell'incendio, divampato probabilmente a partire da una caldaia.

L'intervento si è concluso poco dopo mezzogiorno. Non risultano persone ferite, ma il calore sprigionato dalle fiamme ha danneggiato parte dei locali del ristorante e quelli dove alloggiavano i gestori. Il Comune emetterà ordinanza per l'inagibilità della struttura, mentre si sta già adoperando per trovare una sistemazione ai gestori.