Anche l'edizione 2025 del "Battifest" a Battifollo è stata un successo

Sabato 2 agosto a Battifollo si è svolto il Battifest 2025, un evento a base di cibo e musica nel campo sportivo del piccolo ma suggestivo paese della Valle Mongia. La serata è cominciata con il servizio cena preparata dai volontari della Pro Loco stessa, con mille golosità: pizza, rostelle, patatine, hamburger, porchetta, salsiccia e capocollo.

La cena e la prima parte della serata sono state accompagnate dal gruppo dei The way to Hollywood, che con il loro show, a base di canzoni intergenerazionali, balletti e luci, hanno preparato la platea al post serata, dove hanno preso il posto i DJ MAURIZIO GIULIANO E GABRIELE GIUDICI, facendo dare sfogo alle energie dei ragazzi con il ballo. La discoteca ha riempito la festa fino a tarda notte.

Il servizio bar ha reso onore ai consumatori, con fiumi di birra, cocktail, vino e shottini, il tutto servito in un clima di allegria contagiosa.

La festa ha comunque avuto un richiamo per ogni età, con, ad inizio serata, famiglie e gruppi di amici che si sono ritrovati per una cena e bevuta in allegria per poi lasciare il posto alle nuove generazioni, lasciandoli scatenare sulle note della musica proposta.

Il presidente della Pro Loco, Alberto Bracco, intende ringraziare le Pro Loco di Ceva, Massimino e Bagnasco e il Comune di Ceva, per aver prestato palco, gazebi, tavoli e panche; tutti i volontari che hanno dato una mano alla riuscita della serata ed i partecipanti, la cui soddisfazione, senza la minima presenza di episodi sgradevoli, era palpabile. Si rinnova pertanto l'invito al Battifest 2026.