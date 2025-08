Cartignano celebra San Lorenzo: sei giorni di festa tra tradizione, musica e sapori

Il paese di Cartignano si appresta a vivere un agosto all’insegna della tradizione, della musica e del divertimento con la tanto attesa Festa Patronale di San Lorenzo, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione Comunale, in programma dal 7 al 12 agosto 2025. Un’occasione speciale molto sentita da tutta la comunità e dai visitatori, per condividere momenti di allegria, cultura e convivialità. Ecco il programma degli eventi:

Giovedì 7 agosto

Si apre con una suggestiva PASSEGGIATA LUNGO LE RIVE DEL TORRENTE MAIRA, accompagnati dalla guida escursionistica Livio Liviell Belliardo. Partenza ore 16:30 dalla Piazza del Municipio di Cartignano e arrivo in un bel punto panoramico sulla Valle sopra San Damiano Macra. Lunghezza: 7km, Dislivello positivo: 150 mt., Difficoltà: E (escursionistico). Sono obbligatorie calzature adeguate tipo scarpe da trekking o scarponi. Bastoncini da trekking utili, ma non indispensabili. Il ritorno sarà lungo il percorso di andata.

La serata prosegue alle 19:30 con una cena in musica al Bar da Viviana, con specialità a base di BODI CON TOMA E AIOLÌ (solo su prenotazione 3331488127 – 0171900302).

Venerdì 8 agosto

Il divertimento continua con una serata all’insegna della buona cucina e della musica, alle 19:30 si potrà gustare PIZZA e BIRRA, mentre alle 20:30 si terrà una gara a pinnacola individuale. La serata si anima alle 21:30 con musica latina a cura di PIERO & ELENA.

Sabato 9 agosto

La giornata inizia alle 8.30 con una PASSEGGIATA nei BOSCHI di Cartignano, accompagnati da un tecnico forestale. Nel pomeriggio, alle 14.30, si svolgerà una gara di petanque a coppie sorteggiate.

La sera, alle 20.30, ci sarà una gustosa GRIGLIATA di CARNE (solo su prenotazione ai numeri 328/6678717, 340/4658974 e 339/1502952).La serata si conclude alle 21.30 con l’energia dell’orchestra MAURIZIO & LA BAND.

Domenica 10 agosto – Festa di San Lorenzo. È il giorno della tradizionale FIERA, con esposizione di prodotti tipici, artigianato e hobbistica.

Alle 11:00 si terrà la Santa Messa e alle 16:00 il Vespro. Durante tutta la giornata sarà presente la Banda Musicale di Costigliole Saluzzo. Nel pomeriggio, spettacoli di magia con MAGO ALBY e la truccabimbi EGIE. La sera, alle 19:30, si potrà gustare PIZZA e BIRRA, e alle 21:30 si esibirà il gruppo di musica occitana folk-rock RASKAS.

Lunedì 11 agosto

Si riprende con una gara di petanque alle 14:30. Alle 19:30, tradizionale POLENTA con SALSICCIA e SPEZZATINO oppure POLENTA con CREMA di FORMAGGIO. A seguire, alle 20:30, una gara di belotte. La serata continua con l’orchestra I ROERI e intrattenimento per grandi e piccoli con Arturo il Mago.

Martedì 12 agosto

Si conclude in allegria con una giornata ricca di eventi! Alle 15:00, vi aspettiamo alla Festa dei Bambini, con grissini e cioccolato per tutti, per un pomeriggio di divertimento e dolcezza. Alle 19:30, potrete gustare la tradizionale RAVIOLATA di San Lorenzo (prenotazione 340/4658974 – 339/1502952), un momento di convivialità e sapori autentici. E alle 21:30, il palco si anima con lo spettacolo musicale in piemontese “Vieni, va!” dei TRELILU, per una serata all’insegna della musica e delle tradizioni locali.

La pro loco di Cartignano inviata tutti a partecipare e ricorda di prenotare di cene del giovedì, sabato e martedì. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della pro loco oppure contattare i numeri 340/4658974 e 339/1502952.

Parte dell’evento rientra nel progetto "Borghi Ritrovati". L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare e riscoprire le tradizioni, la storia e il patrimonio culturale dei nostri borghi e paesi, coinvolgendo sia la comunità che i visitatori. Attraverso queste attività, vogliamo preservare l’identità locale, far conoscere le radici del territorio e creare un senso di appartenenza, valorizzando il nostro patrimonio culturale in modo autentico e coinvolgente.

In occasione del completamento della prima parte dei lavori di riqualificazione del centro storico di Cartignano, realizzati grazie ai contributi della Linea B Borghi (PNRR) e al finanziamento della Regione Piemonte per la rigenerazione urbana, domenica 10 agosto alle ore 12:00, in concomitanza con la Festa Patronale di San Lorenzo, l’amministrazione comunale INAUGURERÀ PIAZZA PASCHERO. Seguirà un rinfresco per condividere insieme questo importante traguardo.