Chiusa di Pesio: liquidati quasi 24mila euro alla ditta Gerbotto per il servizio neve 2024/25

Il Comune di Chiusa di Pesio ha disposto il pagamento di quasi 24mila euro alla ditta Gerbotto Robi per i servizi di sgombero neve e insabbiatura delle strade comunali relativi alla stagione invernale 2024/2025. L’atto di liquidazione è stato firmato il 14 luglio 2025 e riguarda i lotti II (zona Vallata – Madonna d'Ardua – San Bartolomeo), III (Frazione Vigna – Fiolera) e IV (insabbiatura delle strade della vallata).

Il Comune aveva già avviato una procedura semplificata di affidamento diretto del servizio in autunno, a causa dell’urgenza legata all’arrivo dell’inverno e della necessità di garantire la sicurezza della viabilità comunale. Le offerte, acquisite tramite la piattaforma Traspare, avevano visto la ditta Gerbotto aggiudicarsi i tre lotti indicati, con ribassi compresi tra l’1% e il 30%.

Dopo l’aggiudicazione definitiva del servizio, formalizzata a maggio, l’Amministrazione ha potuto procedere con la liquidazione delle fatture: 7.892,52 euro per il Lotto II, 4.173,25 euro per il Lotto III e 11.420,82 euro per il Lotto IV, per un totale di 23.486,59 euro, comprensivo di IVA.

Il servizio neve per la stagione 2024/25 è stato diviso in cinque lotti complessivi, di cui gli altri due (I e V) sono stati affidati alla ditta Dotto Claudio, anch’essa coinvolta nella procedura diretta d’urgenza. Tutti gli affidamenti sono stati regolarmente coperti a bilancio e risultano ora esecutivi.