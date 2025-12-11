A Carrù la 115ª Fiera del Bue Grasso: la diretta di TargatoCn

Pubblico delle grandi occasioni a Carrù per la giornata clou della Fiera del Bue Grasso, manifestazione che quest’anno giunge alla sua 115ª edizione.
Un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, attratti dal fascino di un rito che, nonostante il passare del tempo, continua a rinnovarsi nel segno della sua tradizione più autentica. Il centro del Monregalese si è animato sin dalle prime ore del mattino con le valutazioni dei capi in esposizione, cui seguiranno le premiazioni ufficiali, mentre i tanti avventori affollano le esposizioni del mercato diffuso presente in tutto il paese. A rendere l’atmosfera ancora più viva il celebre “Bollito Non-Stop” della Pro Loco, un appuntamento che da solo rappresenta un viaggio nella cultura gastronomica piemontese.
LA DIRETTA [VIDEO]
Ogni momento della giornata viene trasmesso in diretta Facebook sui giornali del gruppo Morenews, come accade da diversi anni: un modo per permettere anche a chi non può essere presente di partecipare, almeno virtualmente, a una festa che appartiene a tutto il territorio.
Il paese torna a essere capitale della zootecnia piemontese e custode di un’eredità che non smette di affascinare
