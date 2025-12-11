Riapre la Casa di Cura Monserrat di Borgo San Dalmazzo, l'annuncio di Icardi: “Entro fine anno i primi ospiti”

“Sono felice di annunciare la prossima riapertura della Casa di Cura Monteserrat di Borgo San Dalmazzo”, così il consigliere regionale e presidente della IV Commissione Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi sul suo profilo Facebook.

La struttura chiusa dall'agosto 2021 per ingenti perdite economiche ha ricevuto nelle scorse ore l'autorizzazione sanitaria della Regione Piemonte e dell'Asl Cn1 per realizzare due nuclei da 20 posti letto ciascuno per accogliere persone affette da disturbi del comportamento alimentare.

“Si tratta di una risposta importante e concreta – prosegue Icardi - per essere a fianco dei giovani pazienti e delle loro famiglie che lottano ogni giorno per contrastare una categoria di disturbi psichici che colpisce gravemente sia gli adulti, sia i minori.

Nuova vita, quindi, a una struttura che finora è stata vuota, ma soprattutto importante risposta ai bisogni di salute dei piemontesi.

Ringrazio tutte le istituzioni coinvolte e in particolar modo la Sindaca Roberta Robbione, la giunta, in modo particolare l’assessore Boaglio e l’amministrazione comunale tutta per aver da subito creduto nel progetto e aver prontamente attivato una risposta efficace e rapida delle procedure amministrative comunali”.

Un presidio sanitario mirato a soddisfare bisogni specifici sempre più in crescita, in particolare tra gli adolescenti.

Soddisfatta la sindacacommenta: “”.La Casa di Cura di Monserrat che vorrà diventare un riferimento per il trattamento del disturbo del comportamento alimentare sarà gestita dalla Agathon srl, che è al lavoro dallo scorso luglio per accogliere i primi ospiti già entro la fine dell'anno in corso.Dei due nuclei uno sarà destinato ai grandi obesi e ai non classificati, mentre il secondo ospiterà persone anoressiche.

I primi posti del nucleo per grandi obesi e non classificati verranno occupati dai 6 o 7 ospiti di Villa Giulietta che si trasferiranno da Prunetto a Borgo San Dalmazzo.

In questi giorni si stanno ultimando le operazioni di arredamento e poi la struttura sarà pronta per ricevere pazienti da tutta la provincia e regione.