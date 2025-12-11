Asta pubblica per la vendita di due immobili a Racconigi

Nuove aste pubbliche per due immobili di proprietà dell’AslCn1 siti nel comune di Racconigi .

Il primo si tratta del complesso “ex ospedale neuro psichiatrico” che comprende quindici lotti ognuno con il proprio valore stimato a base d’asta.

L’asta si terrà il giorno 19 gennaio alle ore 10 presso la sala riunioni dell’Asl Cn1 sita presso il Presidio Ospedaliero di Savigliano.

Il secondo è Villa Tanzi, un fabbricato sito in via Giovanni Priotti 41 costituito da due piani fuori terra e un piano interrato. L’asta in questo caso è fissata per il giorno 19 gennaio alle ore 11 sempre presso la sala riunioni dell’Asl Cn1 sita presso il Presidio Ospedaliero di Savigliano.

Tutte le informazioni per entrambe le aste sono reperibili sul sito www.aslcn1.it nella sezione Bandi Appalti - beni immobili.

Eventuali informazioni in merito ai documenti richiamati nel bando d’asta possono essere richieste telefonicamente alla Struttura Semplice Patrimonio: Avv. Manuela Cravero (tel. 0171/450219 – 0172/719134).

Le richieste di sopralluoghi dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza dell’offerta alla casella di posta elettronica patrimonio@aslcn1.it indicando un recapito telefonico.