Danilo Rinaudo tra gli “Uomini Illuminati” 2025 degli Stati Generali delle Donne

Il premo è stato istituito nel 2017 all’interno del percorso “Otto marzo tutto l’anno” di Sportello Donna, Fondazione Gaia e degli Stati Generali delle Donne, con il Patrocinio dell’Università di Pavia e della Commissione Europea.

Nella descrizione del riconoscimento: gli “Uomini Illuminati” sono uomini eccellenti, che lavorano per le donne e al loro fianco, che sono attivi nei loro incarichi di governo come in qualsiasi luogo di lavoro in cui si trovano ad operare per realizzare una democrazia paritaria sostanziale.

Nasce dalla consapevolezza che finché il dibattito di genere rimane confinato alle donne, anche l’impegno per il raggiungimento della parità sarà solo una lotta delle donne e non andrà lontano.

“Il “genere” – afferma Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne - non è solo questione di pari opportunità per le donne e per gli uomini, non è solo questione di giustizia e di eguaglianza. La parità di genere è soprattutto una questione di sviluppo economico e sociale con al centro il lavoro delle donne, la nostra capacità generatrice e rigeneratrice, la nostra formazione, le nostre competenze in un’alleanza con gli uomini che siano capaci di introiettare l’alto valore sociale di questo impegno per vincere insieme la sfida del futuro”.

Questi, in estrema sintesi i motivi dell’assegnazione del premio a Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia di Cuneo, per “l’impegno nella sua azione quotidiana su queste tematiche è visibile e incisivo”.

La cerimonia si è svolta a Roma lo scorso 1° dicembre presso il Ministero della Cultura e si ripeterà il prossimo 13 dicembre presso l’Università degli Studi di Pavia.

“Sono orgoglioso di questo riconoscimento – interviene Danilo Rinaudo sia personalmente che per il ruolo svolto all’interno di Confcommercio, da sempre a fianco del Terziario Donna”. “Solo accumunati dall’impegno a favore dell’uguaglianza sostanziale e contro la violenza di genere si potranno ottenere risultati tangibili”.