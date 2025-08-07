Limone Piemonte accoglie “La Vuelta”: esenzione dal canone per l’occupazione del suolo pubblico

La Giunta comunale di Limone Piemonte ha approvato, nella seduta del 2 agosto scorso, una delibera che concede l’esenzione totale dal canone per l’occupazione del suolo pubblico a tutte le manifestazioni collegate alla tappa locale della celebre corsa ciclistica internazionale “La Vuelta”.

L’arrivo della seconda tappa della competizione è previsto per il 24 agosto, ma il paese si prepara ad accogliere l’evento con un ricco programma di iniziative già a partire dal 12 agosto, coordinate dal Comitato di Tappa Limone Piemonte.

La decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Riberi, è motivata dalla grande rilevanza turistica e promozionale dell’evento, che si prevede attirerà migliaia di visitatori e appassionati.