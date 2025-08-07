 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 agosto 2025, 08:44

Salmour: revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua potabile per usi non essenziali

Si potrà tornare a far uso regolare dell’acqua potabile: contro- ordine ufficializzato lo scorso 5 agosto, dopo le verifiche con esito positivo di Alpi Acque spa

Salmour: revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua potabile per usi non essenziali

Allarme rientrato nel Comune di Salmour per l’uso eccessivo di acqua potabile dall’acquedotto comunale per fini non primari. 

Il sindaco, Roberto Salvatore, ha comunicato con una nuova ordinanza, la numero 8, che revoca di fatto il precedente provvedimento (l’ordinanza n.6 /2025), la possibilità di tornare ad usufruire regolarmente dell’utilizzo della risorsa.

Nelle scorse settimane si segnalava, al contrario, un “abuso” di dosi da parte dei cittadini di Salmour e tale atteggiamento aveva compromesso la regolare erogazione del servizio idrico per gli usi primari e domestici.

Erano state quindi vietati il lavaggio di veicoli privati (auto, moto, biciclette), se non da impianti autorizzati; il riempimento di piscine, fontane ornamentali o vasche da giardino e qualsiasi altro uso non strettamente legato a esigenze igienico- sanitarie o domestiche. Si era inoltre raccomandato di chiudere correttamente le fontanelle pubbliche, dopo averne usufruito.

Ora, a seguito di un controllo da parte della società Alpi Acque spa, il 5 agosto scorso, si è registrato il ritorno a un costante normale consumo, dando come sempre priorità alla fornitura di acqua per le utenze ad uso domestico e produttivo. 

Il Comune ribadisce tuttavia di applicare con responsabilità le regole di dosaggio dell’acqua.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium