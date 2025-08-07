 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 07 agosto 2025, 12:39

Bovino bloccato sui pascoli di Roccaforte Mondovì, in corso i sopralluoghi per il recupero

Nel pomeriggio se le condizioni meteo lo consentiranno verrà prelevato dall'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Si dovrebbero avviare nel pomeriggio le operazioni di recupero di un bovino bloccato sui pascoli di Roccaforte Mondovì nei pressi del rifugio Mondovì.

L'animale impossibilitato a proseguire e non raggiungibile da alcun mezzo da terra, dovrà quindi essere salvato dall'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco che lo preleverà e trasporterà nella prima area carrabile disponibile.

In mattinata intanto le squadre hanno raggiunto il posto per verificare e pianificare le operazioni del pomeriggio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium