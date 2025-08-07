Si dovrebbero avviare nel pomeriggio le operazioni di recupero di un bovino bloccato sui pascoli di Roccaforte Mondovì nei pressi del rifugio Mondovì.
L'animale impossibilitato a proseguire e non raggiungibile da alcun mezzo da terra, dovrà quindi essere salvato dall'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco che lo preleverà e trasporterà nella prima area carrabile disponibile.
In mattinata intanto le squadre hanno raggiunto il posto per verificare e pianificare le operazioni del pomeriggio.
Cronaca | 07 agosto 2025, 12:39
Bovino bloccato sui pascoli di Roccaforte Mondovì, in corso i sopralluoghi per il recupero
Nel pomeriggio se le condizioni meteo lo consentiranno verrà prelevato dall'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco
