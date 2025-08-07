Bovino bloccato sui pascoli di Roccaforte Mondovì, in corso i sopralluoghi per il recupero

Si dovrebbero avviare nel pomeriggio le operazioni di recupero di un bovino bloccato sui pascoli di Roccaforte Mondovì nei pressi del rifugio Mondovì.



L'animale impossibilitato a proseguire e non raggiungibile da alcun mezzo da terra, dovrà quindi essere salvato dall'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco che lo preleverà e trasporterà nella prima area carrabile disponibile.



In mattinata intanto le squadre hanno raggiunto il posto per verificare e pianificare le operazioni del pomeriggio.