Incidente alla rotonda di Borgo San Dalmazzo: liberato l'autista del furgoncino ribaltato

AGGIORNAMENTO DELLE 9.23: Si tratta di un furgoncino della nettezza urbana proveniente dalla Valle Gesso che, nell'affrontare la rotonda delle Alpi Marittime a Borgo San Dalmazzo, ha perso aderenza, sbandando e ribaltandosi. Due le persone a bordo, come precisato in corso di mattinata dal Comando dei Vigili del Fuoco. Il passeggero è riuscito a uscire autonomamente, mentre per l'autista sono state necessarie le operazioni di estrinsecazione mediante l'utilizzo di cesoia e divaricatore idraulico in dotazione alla squadra dei Vigili del Fuoco. Una volta liberato, l'autista è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto erano presenti il 118, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Borgo e la Polizia Locale.

***

Incidente stradale questa mattina (giovedì 7 agosto), poco dopo le 7, alla rotonda delle Alpi Marittime a Borgo San Dalmazzo, dove un furgoncino si è ribaltato per cause ancora da chiarire.

I Vigili del Fuoco di Cuneo sono intervenuti prontamente e sono tuttora sul posto insieme al personale sanitario del 118. Al momento non si conosce il numero esatto delle persone a bordo, ma dalle prime informazioni non sembrerebbero esserci feriti gravi.

La zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO