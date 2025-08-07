Incendio in falegnameria a Ricca di Diano d’Alba: presidio dei Vigili del Fuoco per tutta la notte

È rimasta presidiata per tutta la notte dai Vigili del Fuoco la zona di via Alba-Cortemilia, all’altezza dell’incrocio con via Tarramini, dove nella giornata di mercoledì 7 agosto si è sviluppato un violento incendio all’interno di una falegnameria ospitata in un capannone artigianale.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate già nella mattinata di ieri e hanno coinvolto un ampio schieramento di squadre: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba, i permanenti dei Comandi di Cuneo e Asti, oltre ai volontari di Cortemilia e Savigliano.

Non ci sono stati feriti, ma l’entità dell’incendio ha richiesto ore di lavoro e un presidio notturno per scongiurare eventuali riprese delle fiamme.

In mattinata è previsto un sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria, che effettuerà accertamenti per chiarire le cause del rogo, al momento ancora ignote.