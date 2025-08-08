Monterosso Grana, si presenta il libro “Frise Cronachetta Parrocchiale 1937–1963”

In occasione della festa di San Bartolomeo, compatrono di Frise di Monterosso Grana, mercoledì 13 agosto 2025 alle 20.30 sarà presentato il libro “Frise Cronachetta Parrocchiale 1937-1963”.

E' il diario tenuto dai cinque parroci del periodo: don Michele Marchisio, don Giovanni Mattio, don Giovanni Battista Delfino, don Giacomo Bernardi e don Bartolomeo Otta.

Il testo originale, conservato presso l'Archivio dell'Unità Pastorale valle Grana, è stato riletto e trascritto dal Laboratorio di ricerca storica della valle Grana. L'opera riporta le notizie salienti legate alla vita parrocchiale e comunitaria, prima e dopo la Seconda guerra mondiale. Sono numerosissimi i riferimenti a fatti e persone.

Ne risulta una fonte storica di indubbio valore che traccia i contorni dell'impegno profuso dai parroci, seppur tra le difficoltà sociali ed economiche della comunità alpina.

Il Laboratorio ha completato il volume aggiungendo un indice particolarmente approfondito per poter rendere agevole la lettura, in considerazione delle frequenti omonimie e dei riferimenti a toponimi strettamente locali. Editrice: Primalpe.



