"DegustaNovello": 90 camminatori alla scoperta del paese langarolo e dei suoi prodotti

La camminata "DegustaNovello", svoltasi venerdì 8 agosto, ha registrato un'affluenza oltre le aspettative: oltre 90 camminatori sono venuti a Novello per scoprire il paese, i sentieri e i prodotti della terra, in particolare il Vermouth offerto dalla Cascina Gavetta di Roberto Cogno.

L'associazione Naturaltrek, la Pro Loco e l'Amministrazione comunale ringraziano tutti i partecipanti, o meglio gli ospiti, che hanno deciso di trascorrere una serata diversa, piacevole e all'insegna del gusto.

Novello vi aspetta il 29 agosto per un evento tradizionale. La "Cena di inizio vendemmia", con la premiazione di "Miss Nas-cetta", vedrà la partecipazione di Naturaltrek, che organizzerà una camminata gratuita per tutti prima della cena.